Jei bus paskirtas Seimo pirmininku, Olekas pirmojo vizito važiuos į kaimyninę Latviją

2025-09-10 15:03 / šaltinis: ELTA
2025-09-10 15:03

Jei bus paskirtas Seimo pirmininku, socialdemokratas Juozas Olekas sako, jog, kaip parlamento vadovas, pirmojo vizito vyks į kaimyninę Latviją. 

Juozas Olekas (tv3.lt fotomontažas)

Jei bus paskirtas Seimo pirmininku, socialdemokratas Juozas Olekas sako, jog, kaip parlamento vadovas, pirmojo vizito vyks į kaimyninę Latviją. 

0

„Nėra labai didelio pasirinkimo tam pirmam (vizito – ELTA) variantui, nes jau rugsėjo 20 d. yra Baltų vienybės diena“, – Seimo posėdžių salėje kalbėjo J. Olekas. 

„Tęsiant tradicijas, broliukus latvius turėčiau aplankyti pirmu mūsų vizitu“, – pridūrė jis. 

Praėjusių metų pabaigoje tuometinis Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis pirmajam vizitui užsienyje taip pat pasirinko kaimyninę Latviją. Ten pirmojo vizito vyko ir prieš jį parlamentui vadovavusi liberalė Viktorija Čmilytė-Nielsen. 

ELTA primena, kad trečiadienį Seimas sprendžia dėl naujojo parlamento vadovo.

Iki šiol pirmojo vicepirmininko pareigas ėjęs J. Olekas į Seimo vadovus buvo pasiūlytas valdančiųjų socialdemokratų.

Seimo statute nustatyta, kad parlamento vadovas renkamas slaptu balsavimu Seimo pirmojoje sesijoje visam Seimo įgaliojimų laikui.

Kandidatas laikomas išrinktu, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė balsavusių Seimo narių.

