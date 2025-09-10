Išrinktas naujas Seimo pirmininkas

Per slaptą balsavimą už jo kandidatūrą buvo 84 Seimo nariai, prieš 20, susilaikė 23, sugadinti trys balsavimo biuleteniai.
69-erių J. Olekas gimė tremtyje Rusijoje, vėliau Vilniaus universitete baigė chirurgijos mokslus, buvo šios švietimo įstaigos docentu, dirbo gydytoju.
Socialdemokratas Seime dirba nuo 1996-ųjų, tiesa, 2019–2024 metais kadenciją politikas praleido Briuselio koridoriuose dirbdamas Europos Parlamente.
Iki šiol Seime buvo pirmuoju parlamento vadovo pavaduotoju, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo bei Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijų nariu.
Socialdemokratas pareigose pakeis iki šiol šias jas ėjusį Saulių Skvernelį, kurio vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nebuvo pakviesta į naująją valdančiąją daugumą.
J. Oleko kandidatūra buvo numatyta rugpjūčio pabaigoje socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicijos sutarties priede.
Tiesa, tokį sprendimą neilgai trukus sukritikavo partietė Rasa Budbergytė.
Seimui rengiantis balsuoti dėl J. Oleko, R. Budbergytės kandidatūrą pasiūlė ir opozicinių demokratų frakcija, tačiau anksčiau sakiusi, kad norėtų pretenduoti į šias pareigas, socialdemokratė teigė nesutinkanti kandidatuoti.
Naujas Seimo pirmininkas išrinktas socialdemokratams suformavus naują valdančiąją daugumą. Ją sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime. Joms iš viso priklauso 82 mandatai.
BNS rašė, kad nauja valdančioji dauguma ir Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų.
