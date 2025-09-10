Kalendorius
Rugsėjo 10 d., trečiadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Išrinktas naujas Seimo pirmininkas

2025-09-10 15:40 / šaltinis: BNS
2025-09-10 15:40

Keturioliktojo Seimo pirmininku tapo septintą kadenciją parlamente dirbantis, Krašto apsaugos ir Sveikatos ministerijoms vadovavęs socialdemokratas Juozas Olekas.

Seimas (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Keturioliktojo Seimo pirmininku tapo septintą kadenciją parlamente dirbantis, Krašto apsaugos ir Sveikatos ministerijoms vadovavęs socialdemokratas Juozas Olekas.

REKLAMA
2

Per slaptą balsavimą už jo kandidatūrą buvo 84 Seimo nariai, prieš 20, susilaikė 23, sugadinti trys balsavimo biuleteniai.

69-erių J. Olekas gimė tremtyje Rusijoje, vėliau Vilniaus universitete baigė chirurgijos mokslus, buvo šios švietimo įstaigos docentu, dirbo gydytoju.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Socialdemokratas Seime dirba nuo 1996-ųjų, tiesa, 2019–2024 metais kadenciją politikas praleido Briuselio koridoriuose dirbdamas Europos Parlamente.

REKLAMA
REKLAMA

Iki šiol Seime buvo pirmuoju parlamento vadovo pavaduotoju, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto, Aleksandro Stulginskio žvaigždės skyrimo bei Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijų nariu.

REKLAMA

Socialdemokratas pareigose pakeis iki šiol šias jas ėjusį Saulių Skvernelį, kurio vadovaujama Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ nebuvo pakviesta į naująją valdančiąją daugumą.

J. Oleko kandidatūra buvo numatyta rugpjūčio pabaigoje socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų pasirašytos koalicijos sutarties priede.

REKLAMA
REKLAMA

Tiesa, tokį sprendimą neilgai trukus sukritikavo partietė Rasa Budbergytė.

Seimui rengiantis balsuoti dėl J. Oleko, R. Budbergytės kandidatūrą pasiūlė ir opozicinių demokratų frakcija, tačiau anksčiau sakiusi, kad norėtų pretenduoti į šias pareigas, socialdemokratė teigė nesutinkanti kandidatuoti.

Naujas Seimo pirmininkas išrinktas socialdemokratams suformavus naują valdančiąją daugumą. Ją sudaro Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Seime. Joms iš viso priklauso 82 mandatai.

BNS rašė, kad nauja valdančioji dauguma ir Vyriausybė formuojama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui. Jis tą padarė sulaukęs vis daugiau klausimų dėl savo praeities ir verslų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų