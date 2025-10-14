Kaune įtariamas automobilio padegimas, apdegė dar viena mašina

Anot jos, gaisras kilo automobilių stovėjimo aikštelėje Plento gatvėje.
Padegtas galimai buvo 2012 metais pagamintas „Ford Mondeo“, išdegė jo variklio skyrius bei apdegė kėbulas.
Taip pat apdegė ir šalia stovėjęs 2019 metais pagamintas „Volkswagen Golf“.
Gaisro nuostolis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo.
