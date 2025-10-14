Kalendorius
Spalio 14 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kaune įtariamas automobilio padegimas, apdegė dar viena mašina

2025-10-14 08:03 / šaltinis: BNS
2025-10-14 08:03

Kaune, įtariama, buvo padegtas automobilis, gaisro metu apdegė ir šalia stovėjusi transporto priemonė, antradienį pranešė policija.

112 BNS Foto

Kaune, įtariama, buvo padegtas automobilis, gaisro metu apdegė ir šalia stovėjusi transporto priemonė, antradienį pranešė policija.

REKLAMA
0

Anot jos, gaisras kilo automobilių stovėjimo aikštelėje Plento gatvėje.

Padegtas galimai buvo 2012 metais pagamintas „Ford Mondeo“, išdegė jo variklio skyrius bei apdegė kėbulas.

Taip pat apdegė ir šalia stovėjęs 2019 metais pagamintas „Volkswagen Golf“.

Gaisro nuostolis nustatinėjamas, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų