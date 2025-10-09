Tvarkydamas seną sodybą lietuvis negalėjo patikėti, ką rado: iš karto kvietė policiją

1986 metais gimęs vyras ginklą ir šaudmenis rado Papyvesių kaime esančioje sodyboje. Pareigūnų teigimu, rastas revolveris – „Kora 4/6“ modelio.
Ginklas ir šoviniai paimti, o dėl neteisėto disponavimo ginklais pradėtas ikiteisminis tyrimas, praneša policija.
Šovinių rado ir Jurbarke
Naujienų portalas tv3.lt anksčiau pranešė, kad Jurbarko rajone esančioje sodyboje rugsėjo 11-ąją dieną rasti ir paimti šoviniai. Apie tai taip pat informavo policija.
Anot Policijos departamento, apie 16.30 val. Varlaukio kaime vyro (gim. 1987 m.) sodyboje, policijos pareigūnai rado ir paėmė plastikiniame maiše buvusius 375 šovinius.
Neblaivus (2,42 prom.) vyras šovinių atsiradimo aplinkybių paaiškinti negalėjo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!