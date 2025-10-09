Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas

Tvarkydamas seną sodybą lietuvis negalėjo patikėti, ką rado: iš karto kvietė policiją

2025-10-09 10:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-09 10:50

Tvarkydamas paveldėtą sodybą Pasvalio rajone, vyras aptiko pavojingą radinį – revolverį ir daugiau nei šimtą šovinių. Apie tai antradienį pranešė policija.

Policija (nuotr. Elta)

Tvarkydamas paveldėtą sodybą Pasvalio rajone, vyras aptiko pavojingą radinį – revolverį ir daugiau nei šimtą šovinių. Apie tai antradienį pranešė policija.

REKLAMA
0

1986 metais gimęs vyras ginklą ir šaudmenis rado Papyvesių kaime esančioje sodyboje. Pareigūnų teigimu, rastas revolveris – „Kora 4/6“ modelio.

Ginklas ir šoviniai paimti, o dėl neteisėto disponavimo ginklais pradėtas ikiteisminis tyrimas, praneša policija. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šovinių rado ir Jurbarke 

Naujienų portalas tv3.lt anksčiau pranešė, kad Jurbarko rajone esančioje sodyboje rugsėjo 11-ąją dieną rasti ir paimti šoviniai. Apie tai taip pat informavo policija.

REKLAMA
REKLAMA

Anot Policijos departamento, apie 16.30 val. Varlaukio kaime vyro (gim. 1987 m.) sodyboje, policijos pareigūnai rado ir paėmė plastikiniame maiše buvusius 375 šovinius. 

Neblaivus (2,42 prom.) vyras šovinių atsiradimo aplinkybių paaiškinti negalėjo.  Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų