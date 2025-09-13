Ovidijaus iš Pasvalio namą baigia praryti smegduobė: „Ką turėjai, dabar palikai basas“

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Šiųmetė pavasario pabaiga vieno Pasvalio miesto namo šeimininkus paliko benamiais. Prasivėrusi smegduobė sutuoktinius privertė išpuoselėtus namus palikti kaip stovi. Po keturių mėnesių vietoj šeimininkės gėlynų – piktžolės. Net plika akimi matyti, kad pats namas dar labiau suklypęs, plyšiai sienose dar didesni.
Šeimininkui leidus, TV3 Žinių operatorius atsargiai įsliūkino vidun. Prieš du dešimtmečius šį namą savo rankomis pasistatė pats Ovidijus, o jau kitą savaitę jis bus nugriautas ir sulygintas su žeme.
„Visas gyvenimas suvažiavo ir viskas, ir nebėra. Kaip sakant, ką turėjai, dabar palikai basas“, – pasakoja namo šeimininkas Ovidijus Tamutis.
Basas, dar ir su didėjančia kupra skolų. Vyras skuba buvusį ūkinį pastatą paversti gyvenamu būstu, kad žiemą pasitiktų šiltai, tad santaupos greitai ištirpo, žmonių parama – taip pat.
Tačiau nepaisant didžiulės nelaimės šeimai, gyvenimas ramioje gatvelėje teka toliau savo vaga. Rajono gyventojai sako, kad buvo priversti itin ilgai laukti teritoriją tyrinėjusių geologų išvadų, ar negresia jiems kaimyno likimas.
„Tie, kur gręžė gal kažką „biški“ užsiminė, bet nėra aiškumo, kokiam gylyje, kokia tuštuma ir kurioj vietoj“, – pasakoja pasvalietis Donaldas.
Turto žala – 300 tūkst. eurų
Tačiau šią savaitę tyrimus atlikę geologai Pasvalio savivaldybės atstovams nuotoliu pateikė išvadas, ką gi rado žemės gelmėse.
„Didžiausios grėsmės, ko gero, yra keliui, bet jeigu, sakysim, yra už 12 metrų ten ta tuštuma, rizikas reikia vertinti. Tarsimės su specialistais, ką daryti. Ar tą tuštumą užpildyti, ar svorį riboti, nes gyventojams yra labai aktualu“, – komentuoja Pasvalio savivaldybės administracijos direktorius Povilas Balčiūnas.
Tad savivaldybė planuoja darbus ir skaičiuoja, kiek prireiks lėšų. Vien žemės gelmių tyrimai savivaldybei atsiėjo daugiau nei 26 tūkstančius. Iš mero rezervo fondo 10 tūkstančių skyrė nukentėjusiems namo šeimininkams. Dar per 18 tūkstančių atsieis vaiduokliu virtusio namo griovimas.
Vertintojai nukentėjusios šeimos turtą įvertino maždaug 300 tūkstančių. Tačiau tai tik skaičiai popieriuje. Šeimos namas buvo nedraustas, mat joks draudimas to nesiėmė. Pasvaliečiai sako – kiekvienas jų gali atsidurti panašioje situacijoje.
„Mes gimėm, mes nežinojom, kad čia taip yra. Mes užaugom, pasistatėm namus ir dabar atsirado tokios bėdos, kuo mes kalti. Iš valstybės galėtų būt fondas kažkoks“, – sako pasvalietis Gintaras.
Pasvalio meras tvirtina, kad artimiausiu metu kreipsis į Vyriausybę, kad būtų numatyta atskira programa karstiniam regionui.
„Net draudimo kompanijos šitoj teritorijoj – Pasvaly, Biržuose – nedraudžia namų savininkų nuo ekstremalių situacijų, smegduobių ir griuvimo, todėl Vyriausybė turėtų kaip reguliatorius turėtų pagalvoti, kaip padėti šitiems žmonėms“, – teigia Pasvalio meras Gintautas Gegužinskas.
Pavyzdžiui, žmonės galėtų gauti paramą gręžiniams atlikti, ar sulaukti kompensacijų ištikus panašioms nelaimėms. Mero teigimu, anksčiau tokia programa buvo.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.