Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Atsivėrė didžiulė smegduobė, yra žuvusių

2025-08-31 10:14 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 10:14

Norvegijoje atsivėrusi didžiulė smegduobė prarijo dalį greitkelio ir geležinkelio bėgių, nusinešdama vieno žmogaus gyvybę, šeštadienį pranešė pareigūnai.

Norvegijoje atsivėrusi smegduobė (nuotr. SCANPIX)

Norvegijoje atsivėrusi didžiulė smegduobė prarijo dalį greitkelio ir geležinkelio bėgių, nusinešdama vieno žmogaus gyvybę, šeštadienį pranešė pareigūnai.

REKLAMA
0

Kelių dešimčių metrų ilgio duobė atsirado ant E6 greitkelio ir geležinkelio bėgių, nutiestų palei kelią Levangerio mieste, maždaug 500 km į šiaurę nuo Oslo, rodo Norvegijos žiniasklaidos paskelbtos nuotraukos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Policijos pranešime teigiama, kad dingęs danų darbininkas laikomas mirusiu.

Norvegijos viešoji įmonė, atsakinga už šalies geležinkelių infrastruktūros valdymą, transliuotojui NRK pranešė, kad vykdė bėgių grunto stabilizavimo darbus.

REKLAMA
REKLAMA

Įvykdyta evakuacija

Bendrovė teigė, kad dar per anksti spręsti, ar šie darbai galėjo išprovokuoti smegduobės atsivėrimą.

NTB naujienų agentūros cituojamų ekspertų teigimu, gruntas toje vietovėje daugiausia sudarytas iš molio, kas gali sukelti tokius reiškinius.

Du namai netoli incidento vietos buvo evakuoti.

Norvegijos kelių administracija pranešė, kad greitkelis E6 incidento vietoje bus uždarytas kelias dienas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų