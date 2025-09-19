Alytaus rajone, maišelyje tarp žaislų, rasti šoviniai

Anot Policijos departamento, ketvirtadienį, apie 7 val. 30 min., Dauguose moteris (gim. 1962 m.) išėjusi į namo kiemą, ant žemės pastebėjo paliktą permatomą maišelį.
Jame moteris rado dvi granatas (žaislinės), stalo žaidimų kauliukus ir lapelius su užrašais. Tarp žaislų maišelyje rasti septynis šoviniai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo ir dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis.
