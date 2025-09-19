Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Alytaus rajone, maišelyje tarp žaislų, rasti šoviniai

2025-09-19 08:46 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 08:46

Alytaus rajone, namo kieme paliktame maišelyje su žaislais, rasti šoviniai, pranešė policija.

Policija BNS Foto

Alytaus rajone, namo kieme paliktame maišelyje su žaislais, rasti šoviniai, pranešė policija.

REKLAMA
0

Anot Policijos departamento, ketvirtadienį, apie 7 val. 30 min., Dauguose moteris (gim. 1962 m.) išėjusi į namo kiemą, ant žemės pastebėjo paliktą permatomą maišelį.

Jame moteris rado dvi granatas (žaislinės), stalo žaidimų kauliukus ir lapelius su užrašais. Tarp žaislų maišelyje rasti septynis šoviniai.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo ir dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų