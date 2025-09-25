Medvedevas grasina Zelenskiui ginklais, „nuo kurių bombų slėptuvės nepadės“

Savo pareiškime, kurį cituoja Rusijos žiniasklaida, D. Medvedevas sakė, kad „Rusija gali panaudoti tokius ginklus, nuo kurių bombų slėptuvės nepadės“.
Jis pridūrė, kad „amerikiečiai turėtų tai atsiminti“.
Kaip rašėme anksčiau, V. Zelenskis interviu „Axios“ pareiškė, kad jis turi „aiškią paramą“ JAV prezidento Donaldo Trumpo dėl smūgių į taikinius Rusijoje, ypač į energetikos infrastruktūrą ir ginklus gaminančias įmones.
Jis taip pat užsiminė, kad „Rusijos valdžios centrai, tokie kaip Kremlius, yra svarbūs prie derybų stalo“.
„Jie turi žinoti, kur yra bombų slėptuvės. Jiems tai reikalinga. Jei jie nesustabdys karo, jiems tai bus reikalinga bet kuriuo atveju. Jie turi žinoti, kad mes Ukrainoje kasdien atsakysime. Jei jie mus puls – mes jiems atsakysime“, – sakė V, Zelenskis.
Kremliaus taktika: analitikai įvardijo, kaip Rusija bando paveikti Trumpą dėl Ukrainos
Kremlius naudoja branduolinius grasinimus, siekdamas paveikti JAV prezidentą Donaldą Trumpą, kad šis nutrauktų savo pastangas užtikrinti taiką Ukrainoje, pažymi JAV Karo studijų institutas (ISW).
D. Medvedevo užslėpti branduoliniai grasinimai tiesiogiai sieja JAV sutikimą nutraukti visas ekonomines priemones, nukreiptas prieš Rusiją – pagrindinę priemonę, kurią D. Trumpo administracija naudoja bandydama priversti Putiną sėsti prie derybų stalo, kad būtų užbaigtas karas Ukrainoje – su Rusijos tolesniu laikymusi Naujosios START sutarties arba pasirengimu sutikti su bet kokiomis būsimomis ginklų kontrolės sutartimis.
Anot analitikų, D. Medvedevo grasinimai yra dalis platesnių Kremliaus pastangų vilkinti taikos derybas, grasinimais užtikrinti Rusijos pageidaujamas sąlygas Ukrainoje, užsitikrinti Rusijai naudingas nuolaidas ir atgrasyti Jungtines Valstijas nuo paramos Ukrainai.
