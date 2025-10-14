Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Lietuva > Kriminalai

Vilniuje girtas vyras šaudė pneumatiniu ginklu

2025-10-14 07:53
2025-10-14 07:53

Vilniuje nuo alkoholio stipriai apsvaigęs vyras iš pneumatinio ginklo šovė į kitą vyrą.

Policija (nuotr. Elta)

Vilniuje nuo alkoholio stipriai apsvaigęs vyras iš pneumatinio ginklo šovė į kitą vyrą.

0

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko pirmadienio vakarą, apie 21.40 val., Gelvonų gatvėje, daugiabučio namo bendro naudojimo laiptinės balkone.

Neblaivus (2,75 prom.) vyras (gim. 1999 m.) kelis kartus šovė į kitą vyrą (gim. 1975 m.).

Pastarasis gindamasis pneumatinį ginklą atėmė. 

Abu vyrai buvo pristatyti į ligoninę. 

Policija surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

