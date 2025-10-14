Vilniuje girtas vyras šaudė pneumatiniu ginklu

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko pirmadienio vakarą, apie 21.40 val., Gelvonų gatvėje, daugiabučio namo bendro naudojimo laiptinės balkone.
Neblaivus (2,75 prom.) vyras (gim. 1999 m.) kelis kartus šovė į kitą vyrą (gim. 1975 m.).
Pastarasis gindamasis pneumatinį ginklą atėmė.
Abu vyrai buvo pristatyti į ligoninę.
Policija surinko medžiagą dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
