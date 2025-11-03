 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Išpuolis Hamburge: sudegė įtakingo politiko automobilis

2025-11-03 17:06 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 17:06

Pirmadienį Vokietijos šiauriniame Hamburgo mieste užsiliepsnojo kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) politiko automobilis. 

Vokietija rengiasi pirmą kartą vetuoti kinų planuojamą perėmimą (nuotr. SCANPIX)

0

Berndui Baumannui, AfD sekretoriui Bundestage, parlamento žemuosiuose rūmuose, priklausęs automobilis sudegė prie įstatymų leidėjo namų Hamburge.  

Policijos atstovas spaudai teigė, kad incidentas tiriamas kaip įtariamas padegimas. 

B. Baumanno biuras pranešė, kad apsaugos tarnyba pažadino parlamentarą netrukus po incidento, įvykusio apie 3.20 val. vietos laiku. Biuro pateiktame vaizdo įraše matyti trys sudegę automobiliai ir ketvirtasis su aiškiomis gaisro žymėmis. 

Policija anksčiau pranešė apie kelis degančius automobilius viename Hamburgo rajone. Vienas automobilis, įtariama, buvo padegtas anksti rytą. Tada ugnis išplito į tris kitas mašinas. Ugniagesiai užgesino gaisrą.

