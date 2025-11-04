 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Milžiniška „Rheinmetall“ gamykla kyla Lietuvoje: tai Europos gynybos stiprybės simbolis

2025-11-04 13:03 / šaltinis: BNS
2025-11-04 13:03

Radviliškio rajone, šalia Baisogalos miestelio antradienį oficialiai pradėjus kelių šimtų milijonų eurų vertės bendros Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ ir Lietuvos įmonių amunicijos gamyklos statybą, šalies prezidentas Gitanas Nausėda ir premjerė Inga Ruginienė sako, kad tai reiškia Lietuvos ir visos Europos gynybos stiprinimą. 

„Rheinmetall“ gamyklos statybų pradžios ceremonija (nuotr. Roberto Riabovo)

0

„Kai bus pastatyta, „Rheinmetall“ gamykla aprūpins kiekvieną karį po NATO vėliava. Tai prisidės prie Europos galimybių apsiginti pačiai ir valdyti savo amunicijos atsargas. Prie Europos, kurios nepavyks šantažuoti arba gąsdinti, Europos, kuri pasiruošusi veikti“, – gamyklos statybų pradžiai skirtame renginyje antradienį sakė prezidentas Gitanas Nausėda.

„Tai („Rheinmetall“ gamykla – BNS) yra ne tik papildomos darbo vietos, investicijos ir papildomi pinigai į biudžetą, bet labai reikšmingas indėlis į gynybos pramonę. Ką parodė Ukraina, tai yra ypatingai svarbu, kai nori, kai reikia apsirūpinti čia ir dabar tam tikrais elementais. Tai turėti savo pramonę yra didžiulis Lietuvos interesas“, – žurnalistams renginyje sakė I. Ruginienė.

„Rheinmetall“ vadovas Arminas Pappengeris (Papengeris) kalbėjo, jog gamykla yra strateginės svarbos objektas ne tik Lietuvai, bet ir visai Europai, siunčianti signalą, jog Vokietija yra pasirengusi ginti NATO rytinį flangą.

„NATO rytiniame flange, maždaug 150 km nuo Kaliningrado ir maždaug 300 km nuo Baltarusijos netrukus pasiųsime dar vieną svarbų signalą Vokietijos ir Lietuvos partnerystei ir bendram NATO bei Europos Sąjungos gynybiniam pasirengimui. (...) Gamykla suartins mūsų šalis ne tik kariniu lygiu, bet ir saugumo ir gynybos pramonės srityje“, – teigė A. Pappengeris.

260–300 mln. eurų preliminarios vertės amunicijos gamykla statoma 340 hektarų plote, Kemėrų kaime, maždaug 6 km nuo Baisogalos, joje kasmet planuojama pagaminti dešimtis tūkstančių 155 mm artilerijos sviedinių.

„Rheinmetall“ projektą įgyvendina kartu su dviem Lietuvos valstybės valdomomis įmonėmis – „Epso-G“ įmone „Epso-G Invest“ ir Giraitės ginkluotės gamykla. 

Gamyklą statys viena didžiausių šalies statybos įmonių „PST Group“, gavusi 141 mln. eurų (su PVM) užsakymą. Statybos darbų pabaiga numatyta 2026 metų pabaigoje.

Vokietijos koncerno įmonės „Rheinmetall Expal Munitions“ vadovas Jose Manuelis Fernandezas Boschas (Chosė Manuelis Fernandezas Bošas) šių metų pradžioje sakė, jog gamykla turėtų pradėti veikti 2027-ųjų pradžioje.

Pernai vasarą šalims pasirašius investicijų sutartį skelbta, jog Vokietijos koncernas būsimoje gamykloje ketina sukurti bent 150 naujų darbo vietų. 

Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų.

