Paaiškėjo, kas už 141 mln. eurų statys „Rheinmetall“ gamyklą netoli Baisogalos

„PST Group“ pasirašė sutartį su jungtine „Rheinmetall“ ir Lietuvos bendrove „Rheinmetall Defence Lietuva“. Pagal ją statybos darbai prasideda spalį, o jų pabaiga numatyta 2026 metų pabaigoje.
„Tai vienas svarbiausių projektų valstybės mastu, kuris stiprina ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos saugumą“, – pranešime sakė „PST Group“ vadovas Tomas Stukas.
Jis vėliau BNS teigė, jog bendrovės technika darbus statybvietėje pradės per kelias savaites.
„Prisidėti prie tokio Lietuvai reikšmingo projekto, manau, norėtų kiekvienas rangovas“, – BNS teigė T. Stukas.
Gamykla bus statoma 340 hektarų plote, Kemėrų kaime, maždaug 6 km nuo Baisogalos, joje kasmet planuojama pagaminti apie 10 tūkst. 155 mm artilerijos sviedinių.
Vokietijos koncerno įmonės „Rheinmetall Expal Munitions“ vadovas Jose Manuelis Fernandezas Boschas (Chosė Manuelis Fernandezas Bošas) šių metų pradžioje sakė, jog nauja gamykla turėtų pradėti veikti 2027-ųjų pradžioje.
Pernai vasarą šalims pasirašius investicijų sutartį skelbta, jog Vokietijos koncernas būsimoje gamykloje ketina sukurti bent 150 naujų darbo vietų.
Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų.