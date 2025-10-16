Kalendorius
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Baigtas „Rheinmetall“ gamyklos Baisogaloje projektavimas, ieškoma rangovo

2025-10-16 07:51 / šaltinis: BNS
2025-10-16 07:51

Pramonės ir energetikos inžinerijos bendrovė „Tec Industry“ baigė projektuoti Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ kelių šimtų milijonų eurų vertės artilerijos amunicijos gamyklą Radviliškio rajone – artimiausiu metu bus atrinktas rangovas ir pradėtos statybos, ketvirtadienį skelbia „Verslo žinios“.

Vokietijos „Rheinmetall“ skelbia apie planus steigti 4 ginklų gamyklas Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)

Anot portalo, dabar bendrovė vykdys projekto priežiūrą.

Pasak „Tec Industry“ vadovo Vaido Laukaičio, įmonė parengė techninę dokumentaciją, būtiną generalinio rangovo atrankai, o ypatingas dėmesys projektuojant skirtas sprogimų suvaldymo sprendiniams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Subūrėme atskirą projektuotojų komandą, kuri nuo sutarties pasirašymo birželį nuosekliai dirbo ir tęs veiklą toliau. Kartu ruošiamės augimui ir ieškome aukštos kvalifikacijos projektuotojų“, – teigė V. Laukaitis.

BNS rašė, kad „Rheinmetall“ kartu su dviem Lietuvos valstybės valdomomis įmonėmis – „Epso-G“ įmone „Epso-G Invest“ ir Giraitės ginkluotės gamykla – šiemet pradeda įgyvendinti 260–300 mln. eurų preliminarios vertės 155 mm artilerijos amunicijos gamyklos Baisogaloje projektą.  

Vokietijos koncerno įmonės „Rheinmetall Expal Munitions“ vadovas Jose Manuelis Fernandezas Boschas šių metų pradžioje sakė, jog nauja gamykla Baisogaloje turėtų pradėti veikti 2027-ųjų pradžioje. 

„Epso-G Invest“ vadovas Tomas Varneckas interviu BNS yra sakęs, kad gamyklą Baisogaloje tikimasi pradėti statyti šiemet vasarą arba rudenį, o jei viskas klostysis sėkmingai, ji bus baigta iki 2026 metų rudens. 

Pernai vasarą šalims pasirašius investicijų sutartį skelbta, jog Vokietijos koncernas būsimoje gamykloje ketina sukurti bent 150 naujų darbo vietų. 

Pagal pernai gruodį pasirašytą sutartį „Rheinmetall“ priklauso 51 proc., „Epso-G Invest“ – 48 proc., o Giraitės ginkluotės gamyklai – 1 proc. įmonės „Rheinmetall Defence Lietuva“ akcijų.

indeliai.lt

