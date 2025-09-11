„Rheinmetall“ ieško darbuotojų Lietuvoje: „į rankas“ moka beveik 2,6 tūkst. eurų, skiria premijas

Planuojama, kad „Rheinmetall“ gamykloje Baisiogaloje iš viso dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių.
Kokių darbuotojų ieško ir kiek moka?
Bendras vokiečių gynybos bendrovės ir Lietuvos įmonių projekto „Rheinemtall Defence Lietuva“ projekto atstovai jau paskelbė ir darbuotojų paiešką.
Šiuo metu siūlomos bent 5 skirtingos pozicijos, kurias gali užimti nauji darbuotojai.
Pavyzdžiui, šiuo metu ieškoma projektavimo ir statybos valdymo vyresniojo projektų vadovo, kuris būtų atsakingas už gamyklos statybas Baisiogaloje.
Iš galimo kandidato ar kandidatės reikalaujama turėti inžinerijos, verslo administravimo, ekonomikos ar su panašia sritimi susijusio išsilavinimo, turėti daugiau kaip 5 metų profesinę patirtį projektavimo ir statybos valdymo srityje.
Be to, toks kandidatai(-ės) turėtų gerai mokėti kalbėti ir rašyti anglų, lietuvių kalbomis.
Už vienerius metus iš viso tokiems darbuotojams žadamas 51 060 eurų atlyginimas (neatskaičius mokesčių). Jei gyventojai nekaupia pensijai papildomai, „į rankas“ šis atlyginimas siektų beveik 2,6 tūkst. eurų.Taip pat žadamos ir 15 proc. siekiančios premijos.
Be to, yra ieškoma ir 5 metų patirtį sukaupusio žmogiškųjų išteklių verslo partnerio, pirkimų vadybininko(-ės).
Tiesa, iš pastarųjų kandidatų reikalaujama turėti ne mažesnę kaip 3-5 metų patirtį ir 2 metų sukauptą patirti gynybos įmonėje. Negana to, taip pat tokiems kandidatams(-ėms) reikalinga turėti ir patirties komandos valdyme (2-5 metų patirtis).
Darbas siūlomas ir sveikatos bei saugos vadybininkams, kurie išmanytų saugos standartai įmonėje.
Šiems darbuotojams bendrovė taip pat siūlo 51 060 eurų siekiantį metinį atlyginimą (prieš mokesčius). Tiesa, nors žadamos ir premijos, jos yra 5 proc. mažesnės nei asmenims, užimantiems projektavimo ir statybos valdymo vyresniojo projektų vadovo(-ės) poziciją.
Darbas siūlomas ir projektavimo bei statybos valdymo projektų vadovui(-ei). Šiai pozicijai užimti reikalaujama bent kelerių metų profesinės patirties projektų valdymo srityje.
Tokiems darbuotojams irgi siūlomas 51 060 eurų atlyginimas (prieš mokesčius), tačiau premijos nežadamos. Vietoje to bendrovė siūlo padengti kelionės kaštus 10 proc.
Įmonės atstovai kartu su akcininkais planuoja, kad 155 mm amunicijos gamykla Radviliškio rajone veiklą pradės 2027 m. pradžioje.
Sutartyje numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau projekto eigoje ši suma gali keistis.
