Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Rheinmetall“ ieško darbuotojų Lietuvoje: „į rankas“ moka beveik 2,6 tūkst. eurų, skiria premijas

2025-09-11 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-11 13:57

Radviliškio rajone iškils gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ gamykla. O bendrovė jau dabar pradeda būsimų darbuotojų paieškas, kuriems siūlo dosnius atlyginimus.

Radviliškio rajone iškils gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ gamykla. O bendrovė jau dabar pradeda būsimų darbuotojų paieškas, kuriems siūlo dosnius atlyginimus.

REKLAMA
2

Planuojama, kad „Rheinmetall“ gamykloje Baisiogaloje iš viso dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių.

Baisogala ir jos apylinkės, kur planuojama statyti „Rheinmetall“ gamyklą
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Baisogala ir jos apylinkės, kur planuojama statyti „Rheinmetall“ gamyklą

Kokių darbuotojų ieško ir kiek moka?

Bendras vokiečių gynybos bendrovės ir Lietuvos įmonių projekto „Rheinemtall Defence Lietuva“ projekto atstovai jau paskelbė ir darbuotojų paiešką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiuo metu siūlomos bent 5 skirtingos pozicijos, kurias gali užimti nauji darbuotojai.

Pavyzdžiui, šiuo metu ieškoma projektavimo ir statybos valdymo vyresniojo projektų vadovo, kuris būtų atsakingas už gamyklos statybas Baisiogaloje.

REKLAMA
REKLAMA

Iš galimo kandidato ar kandidatės reikalaujama turėti inžinerijos, verslo administravimo, ekonomikos ar su panašia sritimi susijusio išsilavinimo, turėti daugiau kaip 5 metų profesinę patirtį projektavimo ir statybos valdymo srityje.

REKLAMA

Be to, toks kandidatai(-ės) turėtų gerai mokėti kalbėti ir rašyti anglų, lietuvių kalbomis.

Už vienerius metus iš viso tokiems darbuotojams žadamas 51 060 eurų atlyginimas (neatskaičius mokesčių). Jei gyventojai nekaupia pensijai papildomai, „į rankas“ šis atlyginimas siektų beveik 2,6 tūkst. eurų.Taip pat žadamos ir 15 proc. siekiančios premijos.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, yra ieškoma ir 5 metų patirtį sukaupusio žmogiškųjų išteklių verslo partnerio, pirkimų vadybininko(-ės).

Tiesa, iš pastarųjų kandidatų reikalaujama turėti ne mažesnę kaip 3-5 metų patirtį ir 2 metų sukauptą patirti gynybos įmonėje. Negana to, taip pat tokiems kandidatams(-ėms) reikalinga turėti ir patirties komandos valdyme (2-5 metų patirtis).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Darbas siūlomas ir sveikatos bei saugos vadybininkams, kurie išmanytų saugos standartai įmonėje.

Šiems darbuotojams bendrovė taip pat siūlo 51 060 eurų siekiantį metinį atlyginimą (prieš mokesčius). Tiesa, nors žadamos ir premijos, jos yra 5 proc. mažesnės nei asmenims, užimantiems projektavimo ir statybos valdymo vyresniojo projektų vadovo(-ės) poziciją.

REKLAMA

Darbas siūlomas ir projektavimo bei statybos valdymo projektų vadovui(-ei). Šiai pozicijai užimti reikalaujama bent kelerių metų profesinės patirties projektų valdymo srityje.

Tokiems darbuotojams irgi siūlomas 51 060 eurų atlyginimas (prieš mokesčius), tačiau premijos nežadamos. Vietoje to bendrovė siūlo padengti kelionės kaštus 10 proc.  

Įmonės atstovai kartu su akcininkais planuoja, kad 155 mm amunicijos gamykla Radviliškio rajone veiklą pradės 2027 m. pradžioje.

Sutartyje numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau projekto eigoje ši suma gali keistis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų