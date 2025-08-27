Vyriausybė suteikė garantiją 54,5 mln. eurų vertybiniams popieriams „Rheinmetall“ projekte

Pagal Finansų ministerijos nutarimą, garantija bus suteikta bendrovės išleistiems ne ilgesnės nei 10 metų trukmės iki 54,5 mln. eurų nominaliosios vertės ne nuosavybės VP.
„Valstybinis investicinis kapitalas“ nusprendė investuoti į Radviliškio rajone, Baisogaloje vystomą Vokietijos gynybos pramonės milžinės „Rheinmetall“ gamyklą.
Pasak ministerijos, bendrovė leidžiamiems ne nuosavybės VP prašė suteikti garantiją, nes kapitalo rinkose kitu būdu juos išplatinti už pagrįstą kainą nėra įmanoma, o kitokios finansinės priemonės bendrovės parengtam verslo planui finansuoti neprieinamos.
VIK nuo 54,5 mln. eurų VP sumos mokės 0,1 proc. garantinę įmoką.
Išleidžiamų VP pelningumas – ne didesnis nei atitinkamos trukmės valstybės vardu pasiskolintų lėšų atitinkamam terminui kaina, padidinta 1 proc. punktu.
Kaip teigiama nutarime, užbaigus gamyklos projektą „Valstybinio investicinio kapitalo“ investicijas išpirks „Rheinmetall Defence Lithuania“ akcijų turinti „Giraitės ginkluotės gamykla“.
Bendrovė kartu su valstybės energetikos grupe „EPSO-G“ investavo į „Rheinmetall Defence Lithuania“ akcininkę „EPSO-G Invest“.
100 proc. „Valstybinio investicinio kapitalo“ priklauso Finansų ministerijai.
Seimas pernai pritarė įstatymo pataisoms, leidžiančioms teikti valstybės garantijas paskoloms ar ne nuosavybės VP, kurių lėšos skiriamos investicijoms į gynybos ir saugumo pramonę.
„Rheinmetall“ ir Lietuvos valdoma energetikos grupė „EPSO-G“ sutartį dėl bendros įmonės steigimo patvirtino pernai gruodį.
Lietuvai bendroje įmonėje priklauso 49 proc. akcijų, likusi 51 proc. dalis – „Rheinmetall“. Anksčiau buvo skelbta, kad „EPSO-G“ atiteks 48 proc., o Finansų ministerijos valdomai „Giraitės ginkluotės gamyklai“ – 1 proc. akcijų.
„Rheinmetall“ gamykloje dirbs 150 asmenų, kurie per metus pagamins dešimtis tūkstančių artilerijos sviedinių. Sutartyje numatyta, kad investicijos į projektą sieks 260 mln. eurų, tačiau projekto eigoje ši suma gali keistis.
Planuojama, kad 155 mm amunicijos gamykla Radviliškio rajone veiklą pradės 2027 m. pradžioje.
