Paleckis: smerkiu stalinizmo nusikaltimus, bet Amerika atidavė Lietuvą SSRS

Taip jis kalbėjo per Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (LAT) posėdį trečiadienį. Šio teismo trijų teisėjų kolegija nagrinėja A. Paleckio skundą dėl nuosprendžio, kuriuo jis pripažintas kaltu dėl pokario Lietuvos partizanų niekinimo.
Skundu A. Paleckis su savo advokatu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo kovo 13 dienos nuosprendžio dalį, kuria jis pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą. Nuteistasis posėdyje dalyvauja nuotoliniu būdu iš Kauno kalėjimo, kur ir atlieka laisvės atėmimo bausmę.
„Savo komentare kalbėjau apie Amerikos politikos dviveidiškumą. (..) Amerika atidavė Lietuvą SSRS (…), o paskui kvietė į miškus“, – per posėdį kalbėjo A. Paleckis. Jis sako, kad ginkluotos rezistencijos žala Lietuvai nevadino.
Kovą Kauno apygardos teismas paskelbė, kad tenkina prokuratūros skundą – A. Paleckio veiksmas dėl partizanų šmeižimo buvo tikslingas, jis nusikalto atlikdamas bausmę, laisvės atėmimo bausmė nesustabdė jo nuo naujo nusikaltimo vykdymo.
A. Paleckiui buvo skirta galutinė 1 metų ir 10 mėnesių ir 18 dienų laisvės atėmimo bausmė – tiek laiko jis iš viso turės praleisti už grotų.
Prokuratūra, reaguodama į A. Paleckio pasakymą, kad dėl pokario Lietuvos partizanų kaltės žuvo 25 tūkst. civilių gyventojų, iš jų 1 tūkst. buvo kūdikiai, teigė, jog vyras akivaizdžiai menkina partizanus. Atkreipiamas dėmesys, kad tokia statistika buvo sudaryta iki 1990 metų, ją rinko ne istorikai, o KGB darbuotojai.
Pareigūnai siekė nuteisti A. Paleckį už tyčinį 1944-1955 m. sovietų vykdytų nusikaltimų Lietuvoje neigimą. Teisėsaugos duomenimis, tyrimo metu surinkta pakankamai duomenų, leidžiančių pagrįstai teigti, kad 2022 m. spalį A. Paleckis viešai pritarė tarptautiniams nusikaltimams, SSRS nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino.
„Puikiai žinojo Vašingtono žmonės, kad jėgos nelygios, kad bet koks jaunas vaikino išėjimas į mišką baigsis jam tragiškai. Buvo nužudyta tų žmonių, kurie klausė Amerikos balso“, – kalbėjo A. Paleckis.
Jo baudžiamojoje byloje konstatuota, kad, pasisakydamas apie Lietuvos pokario ginkluotą rezistenciją, A. Paleckis pateikė Lietuvos pokario ginkluotą rezistenciją kaip JAV padarytą žalą Lietuvai, menkino pokario ginkluotos rezidencijos dalyvius, priskirdamas jiems tik neigiamus kovos motyvus ir nutylėdamas rezistencinės kovos tikslą ginti Lietuvos laisvę.
A. Paleckis taip pat teigė, kad partizanai „prišaudė“ žydų vaikų, senukų ir moterų, esą partizanai žudė paprastus valstiečius, partizanai vaizduojami kaip bėgantys ir besislapstantys, „smetoninio režimo“ gelbėtojai.
Kauno apygardos teismas pažymėjo, kad byloje esantys duomenys patvirtinta, kad A. Paleckio viešame pasisakyme nurodyti duomenys ir pateikta dalis šaltinių, kuriais, pasak A. Paleckio, jis rėmėsi, neatitinka Lietuvos istorijos, paremti KGB nurodyta informacija, kurie vėliau buvo oficialiai paneigti kitų istorikų ir kituose oficialiuose šaltiniuose.
54 metų A. Paleckis dabar Kauno kalėjime atlieka bausmę už rengimąsi šnipinėti Rusijai – Generalinė prokuratūra A. Paleckį su bendrininku Deimantu Bertausku kaltino rinkus Rusijos žvalgybą dominančią informaciją, kaip teigė prokuratūra, jiems buvo suformuotos užduotys rinkti informaciją apie Sausio 13-osios bylą tyrusius pareigūnus ir teisėjus, apie kitas su Rusijos agresija prieš Lietuvą 1990–1991 metais susijusias bylas. A. Paleckis taip pat laikomas vienu iš „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ steigėjų, šią asociaciją teismas likvidavo kaip veikiančią prieš Lietuvą.
2012 m. tuometinis partijos „Frontas“ lyderis A. Paleckis buvo nuteistas už sovietų agresijos neigimą per 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, kai radijo laidoje pareiškė, kad tądien „saviškiai šaudė į savus“. Šioje byloje jam buvo skirta piniginė bauda.
