TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

LAT atvers Algirdo Paleckio bylą

2025-11-05 06:24 / šaltinis: BNS
2025-11-05 06:24

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) trečiadienį atvers Algirdo Paleckio bylą, kurioje jis nuteistas dėl Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimo menkinant partizanus.

Algirdo Paleckio teismas, 2022-03-15 (nuotr. Broniaus Jablonsko)

0

Kaip BNS nurodė LAT atstovė Tautvilė Merkevičiūtė, byloje pateiktas vienintelis A. Paleckio kasacinis skundas.

Juo nuteistasis prašo panaikinti Apeliacinio teismo nuosprendžio dalį, kurioje jis pripažintas kaltu dėl viešo Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimo, menkinant Lietuvos pokario rezistencijos reikšmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak T. Merkevičiūtės, nuteistasis posėdyje dalyvaus nuotoliniu būdu.

BNS rašė, kad apeliacinės instancijos Kauno apygardos teismas kovą A. Paleckį pripažino neigus Sovietų Sąjungos nusikaltimus bei skyrė jam metus ir beveik 11 mėnesių laisvės atėmimo.

Toje pačioje byloje A. Palekcis buvo išteisintas dėl konservatorių lyderio Lauryno Kasčiūno šmeižto.

Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, A. Paleckis savo pasisakymą 2022-ųjų spalį „YouTube“ platformoje publikuotame įraše skyrė partizanams sumenkinti, tikslingai permesdamas atsakomybę už gyventojų žūtis Amerikai.

Tuo metu susiedamas L. Kasčiūną su nacistinėmis pažiūromis, anot teismo, A. Paleckis jį pažemino, tačiau šis pažeidimas nelaikytinas tokio pavojingumo, kad užtrauktų baudžiamąją atsakomybę.

Pirmosios instancijos Kauno apylinkės teismas pernai lapkritį A. Paleckį pripažino kaltu dėl L. Kasčiūno šmeižto, tačiau išteisino dėl partizanų menkinimo, konstatavęs, kad Baudžiamasis kodeksas nenumato atsakomybės būtent už rezistentų niekinimą.

Prokuratūra A. Paleckiui siekė atsakomybės už partizanų menkinimą, tik neigiamų kovos motyvų priskyrimą, jų veiklą pateikiant kaip JAV padarytą žalą ir nutylint ginkluotos rezistencijos tikslą ginti Lietuvos laisvę nuo sovietų.

Buvęs politikas ir diplomatas A. Paleckis yra nuteistas pusšeštų metų kalėjimu už rengimąsi šnipinėti Rusijai ir šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

