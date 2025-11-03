Už pasikėsinimą nuteistas uteniškis už grotų nepateko: būdamas laisvėje galimai atėmė gyvybę kitai moteriai

Šis anksčiau nuteistas ir dėl nužudymo įtariamas 47 metų vyras buvo rastas sušalęs savo sodyboje, Rokiškio rajone. Jis mirė ligoninėje.
Apeliacinio teismo nuosprendžiu, paskelbtu spalio 23 d., tai yra praeitą savaitę, R. L. buvo pripažintas kaltu dėl pasikėsinimo nužudyti savo sutuoktinę, jam skirta 9 metų laisvės atėmimo bausmė.
Vyras nuosprendžio laukė laisvėje. Byla Apeliaciniame teisme Vilniuje buvo peržiūrima pagal prokuroro skundą – Panevėžio apygardos prokuratūra nesutiko su Panevėžio apygardos teismo verdiktu, kad R. L., sutuoktinei sudavęs ne mažiau kaip 14 smūgių kirviu į įvairias kūno vietas, gali būti nuteistas tik už nesunkų sveikatos sutrikdymą.
Uteniškiui 2024 m. gruodį teismas skyrė 2 metų 1 mėnesio laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant 2 metams. Teismo nuosprendžio laukęs suimtas R. L. po jo paskelbimo buvo paleistas į laisvę. Jis buvo laikomas suimtas nuo tų metų sausio, kai buvo įtartas pasikėsinimu į sutuoktinės gyvybę.
Panevėžio apygardos prokuratūros prokuroras Ričardas Juozainis dėl šio nuosprendžio parašė apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui ir reikalavo R. L. pripažinti kaltu dėl nužudymą ir paskirti realią 9 metų laisvės atėmimo bausmę.
Išnagrinėjęs prokuroro apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismas jį patenkino visiškai.
Apeliacinio teismo nuosprendis įsiteisėjo paskelbimo dieną, tai yra spalio 23 d. ir nuteistasis turėjo patekti už grotų.
„Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą, Apeliacinio teismo nuosprendis kartu su vis baudžiamąja byla ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jo paskelbimo dienos turi būti perduodamas apygardos teismui vykdyti. Byla yra suruošta siųsti (pašto savitarnos sistemoje užregistruotas išsiuntimo poreikis), kurjeris rytoj atvyksta jos pasiimti“, – Eltą ketvirtadienį informavo šio teismo atstovė Venta Valčackienė.
Į Panevėžio teismą byla taip ir nespėjo grįžti.
„Byla dar nėra grįžusi iš Apeliacinio teismo, tačiau spalio 29 d. Panevėžio apygardos teismas išsiuntė Utenos apskrities vyriausiajam policijos komisariatui vykdymą skubos tvarka dėl R. L. suėmimo“, – Eltą informavo Panevėžio apygardos teismo atstovė Jolita Gudelienė.
Tačiau ketvirtadienį, spalio 30 d., prokuratūra paskelbė pranešimą, kad praėjusią parą dingusi Utenos gyventoja rasta nužudyta, nusikaltimu įtariamas asmuo mirė ligoninėje.
Būtent R. L. yra įtariamas nužudęs minėtą moterį, su kuria galimai artimai bendravo.
Kaip pranešė prokuratūra, policijai apie į namus iš darbo negrįžusią moterį spalio 25 d. pranešė jos sutuoktinis. Atliekant uteniškės paiešką, spalio 26 d. Rokiškio rajone buvo rastas tuščias jos automobilis. Spalio 28 dieną kriminalistai sodyboje, netoli Utenos, aptiko paslėptą dingusios moters kūną su smurto žymėmis. Dėl to pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nužudymo.
Konfliktai dėl skyrybų
Bylos duomenimis, į sutuoktinės gyvybę R. L. kėsinosi po jos užuominų apie skyrybas.
Nukentėjusioji pareigūnams pasakojo, kad 2023 m. spalio mėnesį ji paprašė vyro skyrybų. Iš pradžių buvo sutarę skirtis gražiuoju, tačiau vėliau esą prasidėjo persekiojimas. Teigiama, kad vyras nuolat norėdavo būti šalia, nuolat lankydavosi jos darbe, lydėdavo jį ir pasitikdavo, dažnai skambindavo, buvo labai pavydus, siūlė eiti pas psichologą, siekiant išsaugoti santuoką, bet moteris nesutiko.
Byloje taip pat rašoma, kad sutuoktinė vyri pradėjo priekaištauti, sakydama, jog jis išvažiuoti su savo meiluže.
2024 m. sausio 1 d., likus dviem dienoms iki užpuolimo kriviu, R. L. sutuoktinei pasakė, kad „skyrybų neduos, kitam jos neatiduos, negyva bus ir ji, ir jis“.
R. L. sutuoktine su kirviu užpuolė gatvėje, tarp jų įvyko grumtynės, į tai sureagavo netoliese buvę pėstieji bei pro šalį automobiliais važiavę žmonės.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!