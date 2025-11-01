Šiauliuose darbdavė bandė prisiteisti iš darbuotojos beveik 2 tūkst. eurų: paaiškėjo, kad žmonėms mokėjo be sutarčių

Mažosios bendrijos „K. A.“ vadovė į teismą kreipėsi siekdama išsireikalauti 1749 eurų, kuriuos buvo pervedusi S. N. iš savo asmeninės sąskaitos. Ji nurodė, kad šie pinigai buvo skirti kaip finansinė pagalba, kol moteris ieško darbo, ir turėjo būti grąžinti, kai ši gaus atlygį iš įmonės.
Vadovės teigimu, tuo metu su S. N. buvo deramasi dėl tarpininkavimo sutarties, tačiau sutartis nebuvo sudaryta. Po kelių mėnesių bendradarbiavimo santykiai nutrūko, o vadovė pareikalavo grąžinti visą sumą.
Buvusi agentė teigė gavusi užmokestį
Atsakovė S. N. su ieškiniu nesutiko ir tvirtino, kad pinigai buvo atlygis už jos, kaip kelionių agentės, darbą. Ji kelis mėnesius pardavinėjo keliones, turėjo prieigą prie rezervavimo sistemų ir dirbo bendrovės vardu.
Teismui pateikti įrodymai parodė, kad sumos, kurias vadovė pervedė iš savo asmeninės sąskaitos, tiksliai atitiko S. N. parduotų kelionių vertę ir sutapo su MB „K. A.“ vidinėse ataskaitose nurodytais komisiniais.
Teismo sprendimas
Teismas nustatė, kad tarp MB „K. A.“ ir S. N. egzistavo žodiniai paslaugų teikimo santykiai. Nors rašytinė sutartis nebuvo pasirašyta, bendrovėje buvo nusistovėjusi praktika atsiskaityti su agentais vadovės asmeninėmis lėšomis arba grynaisiais.
Bylos nagrinėjimo metu paaiškėjo, kad ginčo laikotarpiu įmonė neturėjo rašytinių sutarčių su kitais asmenimis, todėl S. N. veikė pagal žodinį susitarimą ir turėjo teisę gauti atlygį už suteiktas paslaugas.
Teismas konstatavo, kad atsakovė nepagrįstai nepraturtėjo – gautos lėšos turėjo teisinį pagrindą ir buvo darbo užmokestis. Vadovė, pasirinkusi mokėti iš savo sąskaitos, veikė savo asmenine rizika.
Vadovė ir jos vadovaujama MB „K. A.“ sprendimą apskundė, tačiau Šiaulių apygardos teismas jų skundą atmetė ir paliko galioti pirmosios instancijos sprendimą.
Teismas pažymėjo, kad S. N. tinkamai pagrindė lėšų gavimo teisinį pagrindą, o ieškovė neįrodė, jog pinigai buvo paskola ar finansinė parama.
Apeliacija atmesta. S. N. naudai priteistos 900 eurų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Ankstesniu sprendimu jai jau buvo priteista dar 1050 eurų už advokato paslaugas pirmosios instancijos procese.
