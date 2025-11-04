Orbanas išliejo pyktį ant Zelenskio

V. Orbanas išvardijo paramos priemones, kurias Vengrija suteikė Ukrainai nuo pat visapusiško Rusijos įsiveržimo pradžios – nuo pabėgėlių priėmimo iki elektros energijos tiekimo, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Šiuo metu mes iš viso esame išleidę 200 milijonų eurų humanitarinei pagalbai ukrainiečiams. Gaila, jei tai nieko nereiškia prezidentui Zelenskiui“, – rašė jis „X“.
„Vengrija nėra skolinga Ukrainai“
Vengrijos premjeras pridūrė, kad jo šalis taip pat prisideda prie Europos Sąjungos lėšų, skiriamų Ukrainai, nors, pasak jo, „mes tuo nesidžiaugiame“.
„Turiu atmesti teiginį, kad Vengrija kažką skolinga Ukrainai. Ukraina negina Vengrijos nuo nieko. Mes to neprašėme ir niekada neprašysime. Vengrijos saugumą garantuoja mūsų nacionalinės gynybos pajėgos ir NATO, kurios nare Ukraina nėra“, – rašė V. Orbanas.
Pabaigoje Vengrijos ministras pirmininkas pakartojo savo teiginį, kad Ukrainos įstojimas į ES „sukeltų karą Europoje ir reikštų vengrų pinigų nutekėjimą į Ukrainą“, todėl Vengrija prieštaraus Kyjivo narystei Europos Sąjungoje.
„Manome, kad Sąjunga turėtų sudaryti strateginę partnerystę su Ukraina be narystės ES. Tai mūsų pasiūlymas. Šios pozicijos laikysimės ir ateityje, nes turime visišką teisę taip elgtis“, – apibendrino jis.
