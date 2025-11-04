Zelenskis rėžė, ką galvoja apie „dalinę“ narystę ES: „Kaip galima taip manyti?“

Valstybės vadovas šį pareiškimą padarė iš Pokrovsko kreipdamasis į internetu Briuselyje vykstančio Europos plėtros viršūnių susitikimo dalyvius.
Paklaustas, ar Ukraina sutiktų su daline naryste ES, kad galėtų pagreitinti stojimo procesą ir apeiti Vengrijos veto, V. Zelenskis atsakė: „Ne, kaip galima taip manyti? Manau, labai svarbu, kad Ukraina būtų traktuojama kaip lygi tarp lygių. Ir jei kalbame apie narystę ES, tai turi būti visateisė narystė. Manau, labai svarbu, kad prie vieno stalo sėdėtų lygios šalys, nepriklausomai nuo jų teritorijos ar gyventojų skaičiaus.“
Prezidentas pabrėžė, kad ES narystės atžvilgiu svarbu, jog visos šalys laikytųsi bendrų vertybių.
„Mano nuomone, negali būti pusinės narystės ar dalinės ES narystės“, – sakė jis.
Ukraina užtikrintai žengia link narystės ES
Kaip pranešta, šiandien, lapkričio 4 d., Europos Komisija priėmė metinį plėtros paketą, kuriame pateikiamas išsamus Ukrainos ir kitų plėtros partnerių per pastaruosius 12 mėnesių padarytos pažangos vertinimas. Šių metų pakete patvirtinta, kad plėtros tempas yra vienas iš ES prioritetų ir kad naujų valstybių narių įstojimas tampa vis labiau pasiekiamas.
Po to, kai buvo paskelbta šį ataskaita, V. Zelenskis pareiškė, kad Ukraina užtikrintai žengia link narystės ES ir yra pasirengusi atidaryti 1, 2 ir 6 klasterius.
Vengrija, remdamasi vienbalsiškumo principu sprendimuose dėl ES plėtros, blokuoja derybų dėl Ukrainos stojimo į Europos Sąjungą pradžios procesą.
