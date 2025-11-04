 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV atleido vadeles: švelnina sankcijas Baltarusijai

2025-11-04 20:36 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-04 20:36

Jungtinės Valstijos švelnina toną Minsko atžvilgiu – Vašingtonas panaikino dalį sankcijų Baltarusijai ir leido vykdyti operacijas su Aliaksandro Lukašenkos lėktuvais. Tokį žingsnį JAV aiškina siekiu skatinti dialogą, o opozicija įspėja – tai gali būti A. Lukašenkos bandymas apgauti Vakarus.

JAV atleido vadeles: švelnina sankcijas Baltarusijai (nuotr. SCANPIX)
10

Jungtinės Valstijos švelnina toną Minsko atžvilgiu – Vašingtonas panaikino dalį sankcijų Baltarusijai ir leido vykdyti operacijas su Aliaksandro Lukašenkos lėktuvais. Tokį žingsnį JAV aiškina siekiu skatinti dialogą, o opozicija įspėja – tai gali būti A. Lukašenkos bandymas apgauti Vakarus.

0

Antradienį, lapkričio 4 d., JAV finansų ministerija sušvelnino kai kurias sankcijas Baltarusijai – panaikino apribojimus nacionalinei aviakompanijai ir leido operacijas, susijusias su savavališkai pasiskelbusio prezidento A. Lukašenkos lėktuvu, skelbia „Reuters“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės departamentas (OFAC) oficialiai panaikino sankcijas oro linijų bendrovei „Belavia“ bei jos eksploatuojamam orlaiviui, kuris, pagal preliminarius ministerijos duomenis, buvo naudojamas A. Lukašenkos pareigūnų ir šeimos narių kelionėms.

Trumpo administracija siekia atnaujinti ryšius su Minsko režimu

Departamentas taip pat išdavė bendrąją licenciją, leidžiančią vykdyti tam tikras operacijas, susijusias su trimis anksčiau sankcionuotais A. Lukašenkos orlaiviais arba su jo vyriausybe siejama bendrove „Slavkal“.

Pagal preliminarius Finansų ministerijos pareiškimus, licencija taikoma „Boeing 737“ tipo lėktuvui, priklausančiam Baltarusijos vyriausybei ir naudojamam kaip prezidento orlaivis, bei kitam lėktuvui, esančiam prezidento lėktuvų parke.

Taip pat pažymima, kad trečiasis orlaivis – prabangus sraigtasparnis, priklausęs „Slavkal“, buvo naudojamas A. Lukašenkos kelionėms tarp jo užmiesčio rezidencijos ir Minsko.

Pastarosiomis savaitėmis Donaldo Trumpo administracija siekia atnaujinti ryšius su Minsko režimu, ką, kaip manoma, patvirtina ir kai kurių Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimas.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas
Vykdydamos šiuos veiksmus, JAV institucijos panaikino sankcijas valstybinei Baltarusijos aviakompanijai „Belavia“.

