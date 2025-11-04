JAV atleido vadeles: švelnina sankcijas Baltarusijai

Antradienį, lapkričio 4 d., JAV finansų ministerija sušvelnino kai kurias sankcijas Baltarusijai – panaikino apribojimus nacionalinei aviakompanijai ir leido operacijas, susijusias su savavališkai pasiskelbusio prezidento A. Lukašenkos lėktuvu, skelbia „Reuters“.
Finansų ministerijos Užsienio turto kontrolės departamentas (OFAC) oficialiai panaikino sankcijas oro linijų bendrovei „Belavia“ bei jos eksploatuojamam orlaiviui, kuris, pagal preliminarius ministerijos duomenis, buvo naudojamas A. Lukašenkos pareigūnų ir šeimos narių kelionėms.
Trumpo administracija siekia atnaujinti ryšius su Minsko režimu
Departamentas taip pat išdavė bendrąją licenciją, leidžiančią vykdyti tam tikras operacijas, susijusias su trimis anksčiau sankcionuotais A. Lukašenkos orlaiviais arba su jo vyriausybe siejama bendrove „Slavkal“.
Pagal preliminarius Finansų ministerijos pareiškimus, licencija taikoma „Boeing 737“ tipo lėktuvui, priklausančiam Baltarusijos vyriausybei ir naudojamam kaip prezidento orlaivis, bei kitam lėktuvui, esančiam prezidento lėktuvų parke.
Taip pat pažymima, kad trečiasis orlaivis – prabangus sraigtasparnis, priklausęs „Slavkal“, buvo naudojamas A. Lukašenkos kelionėms tarp jo užmiesčio rezidencijos ir Minsko.
Pastarosiomis savaitėmis Donaldo Trumpo administracija siekia atnaujinti ryšius su Minsko režimu, ką, kaip manoma, patvirtina ir kai kurių Baltarusijos politinių kalinių išlaisvinimas.
Vykdydamos šiuos veiksmus, JAV institucijos panaikino sankcijas valstybinei Baltarusijos aviakompanijai „Belavia“.
