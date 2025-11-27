Lietuviai masiškai dalijasi vaizdais iš sniegu užverstų miestų: „Kosmosas“

Kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (Meteo.lt) sinoptikai, trečiadienį daug kur Lietuvoje iškrito krituliai, o vietomis smarkiai snigo, formavosi šlapio sniego apdraba.
Štai, pasak sinoptikų, Vilkaviškio rajone prisnigo apie 17 centimetrų sniego, o Marijampolės automatinėje meteorologijos stotyje buvo fiksuojama 18–19 cm sniego danga.
„Storiausia sniego danga šiandien ryte buvo susidariusi Suvalkijoje kur vietomis siekė iki 13–17 cm. Likusioje šalies dalyje sniego storis vietomis yra pasiekęs iki 7–11 cm“, – teigia Meteo.lt.
Gyventojai pasidalino vaizdais
Tuo metu feisbuko grupėje „Orų entuziastai“ gyventojai aktyviai dalinosi ir kaip atrodė jų gyvenvietės šios dienos rytą.
Štai Panevėžyje gyventoja dalinosi, kad per naktį mieste gausiai prisnigo, o apie 6 val. 50 min. ryte jau buvo lijundra.
„Kosmosas kažkoks“, – po įrašu komentavo kita gyventoja.
O gyventojas iš Šaulių pasidalino gamtos vaizdais, kur matyti, jog apie 10 val. 12 min. Saulės mieste vis dar lengvai krito sniegas.
„Koks grožis“, – vaizdais džiaugėsi viena gyventoja.
Sniegas gausiai padengė ir gyventojų namus ir kiemus Pakruojo rajone Degučių kaime, kur vis dar snigo 10 val. 30 min.
Kiti gyventojai dalinosi ir kaip nakties metu (apie 1 val.) dėl krentančio sniego aktyviai dirbo ir kelininkai atkarpoje Kaunas–Kryžkalnis.
„Kelininkai tikrai dirba“, – teigė vienas gyventojas.
Žiemos pasaka gyventojai dalinosi ir iš Utenos rajono Gimžiškių kaimo, kur apie 10 val. taip pat gausiai prisnigo.
„Žiemos pasaka“, – komentavo viena gyventoja.
Vyraus nedidelis sniegas
Meteo.lt sinoptikai rašo, kad šiandien daug kur prognozuojami krituliai, vyraus nedidelis sniegas.
„Vietomis šlapio sniego apdraba, lijundra , plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos“, – praneša sinoptikai.
Per pusantros paros (nuo lapkričio 25 d. 20 val. iki lapkričio 27 d. 8 val.) daugiausia kritulių buvo išmatuota:
Kalvarijoje – 25,8 mm;
Marijampolėje – 23,1 mm;
Druskininkuose – 20,4 mm;
Lazdijuose – 20,3 mm;
Birštone – 19,4 mm;
Varėnoje – 18,1 mm;
Trakuose – 16,4 mm;
Alytuje – 15,8 mm;
Elektrėnuose – 15,2 mm.
