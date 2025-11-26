Žmonės guodžiasi, kas dedasi Lietuvos gatvėse: „Kelias tikrai katastrofiškas“

Daugiausiai sniego iškrito pietų ir pietryčių Lietuvoje – daugiau nei 10 centimetrų.
Plačiau apie permainingus orus – TV3 Žinių reportaže.
Žmonės nenukentėjo
Trečiadienio pavakarę Vilniaus oro uoste lėktuvai nei kilo, nei leidosi. Apie 14 valandą riedėdamas nuo tako nuslydo iš Varšuvos atskridęs Lenkijos oro linijų „LOT“ lėktuvas, o oro uosto veikla buvo sustabdyta trejoms valandoms.
Incidentai dėl iškritusio sniego fiksuoti nuo pat trečiadienio ryto. Sniegas Dzūkijos sostinei drėbė kaip reikiant, tad automobiliai stovėjo spūstyje, vienas buvo sumaitotas ir liko stovėti kelyje.
Žiemai Alytuje įsismaginus, pareigūnai nuo ryto fiksavo neįprastai daug eismo įvykių – 13. Daugiausia jų – techniniai, tačiau vienai moteriai prireikė ir medikų pagalbos.
„Šįryt eismo įvykyje Radžiūnų kaime Alytaus rajone nukentėjo moteris, kuri yra pristatyta į Alytaus ligoninę. Laukiame medikų išvadų, kokius sužalojimus jai nustatys“, – pasakojo Alytaus policijos atstovė Kristina Janulevičienė.
Sniegas šalies pietuose nesiliovė ir įdienojus, tad gyventojai turėjo rimtų iššūkių.
„Sakyčiau, kelias tikrai katastrofiškas, vos atplaukėme iki miesto“, – situaciją keliose tragiška vadino Alytaus rajono gyventoja.
„Slidinėjam, čiuožinėjau paprastai... Visur slidu...“, – teigė kalbintas jaunuolis.
Alytaus policijos atstovė Kristina Janulevičienė teigė, kad iškritus sniegui žmonių sąmoningumas buvo pagirtinas.
„Vežant vaikus į mokyklas teko padėti vieni kitiems, ir pastumti transporto priemones ir kažkaip patraukti nuo kelio važiuojamosios dalies, nes vairuotojai pamiršę apie tokias sudėtingas oro sąlygas“, – džiaugėsi K. Janulevičienė.
Sninga nuolatos
Eismo sąlygos ir toliau išlieka sudėtingos – kelius dengia pažliugusio sniego sluoksnis.
Vilniuje eismo sąlygos – šlapios. Ant kelio dangos – vanduo. Tačiau ryte kai kuriuos vairuotojus galėjo išmušti lengvas prakaitas, ypač vairuojant užmiestyje, mat vietomis buvo tikrai slidu. Tiesa, šįkart vairuotojai sako, kad Vilniaus kelininkus žiema užklupo tikėtai.
„Vaikučius į mokyklą, dukrą į darželį, truputį gal slidoka. Toks oras, žinot – norisi geriau vasaros“, – didelių bėdų dėl sniego tikino neturėjęs kalbintas vilnietis.
„Grinda“ sako, kad darbuojasi nuo nakties: druskos barstytuvai išvažiavo 1 valandą nakties ir prevenciškai barstė kelius. Šiuo metu Vilniaus gatvėse darbuojasi apie 50 barstytuvų, įdarbinta apie 100 žmonių, nuvalyta daugiau nei 2500 kilometrų.
„Šiuo metu jau išvyko visi valytuvai ne tik barstyti, bet ir valyti, nes reikia jau pašalinti sniegą nuo kelio dangų“, – teigė „Grindos“ atstovė Dana Jasiulionytė.
„Grinda“ ragina vairuotojus piko valandomis nuo 16 iki 18 būti ypač sąmoningus.
„Vilnius stovi spūstyse, vadinasi ir mūsų automobiliai stovi spūstyse, todėl įvykus auto įvykiui labai visų prašome pasitraukti automobilius ir deklaracijas pildyti ne kelio aikštelėse“, – įspėjo „Grindos“ atstovė.
Daugiausia sniego šiandien kliuvo Pietų ir Pietryčių Lietuvai.
„Nuo ryto pradėjo snigti pietiniuose rajonuose, ten daugiausiai ir prisnigo – jau dabar prisnigo virš 10 milimetrų, Varėna jau priskaičiavo 11 milimetrų, kaip ir Druskininkai“, – teigė jaunesnysis sinoptikas Jan Vaitkevič.
Tiesa, pasakiškus žiemos vaizdus pietrytiniuose rajonuose keis lijundra, tad vairuotojai turės būti ypač atidūs – dar šiandien vakare keliai ir gatvės gali virsti ledo čiuožykla, mat formuosis plikledis. Budrūs dėl plikledžio rytojaus rytą turėtų būti ir Šiaurės Lietuvos gyventojai.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.