Galingas ciklonas užgriuvo Lietuvą – kai kur jau sniego 10 cm: šiems regionams klius labiausiai

Kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, naktį iš antradienio į trečiadienį pietiniuose Lietuvos rajonuose pradėjo snigti, o daugiausia prisnigti spėjo pietiniame šalies pakraštyje, o žemiausia oro temperatūra siekė -4–0 laipsnių.
Iškritusiu sniegu gyventojai aktyviai pradėjo dalintis ir socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.
Štai alytiškius ir Alytaus rajono gyventojus sniegas pasitiko itin gausiai. O kaip dalinasi vienas gyventojas, krituliai užpustė ir kelius.
Tuo metu Vilniuje vienas gyventojas pasidalino vaizdais iš sostinės oro uosto apie 7 val. 37 min., kur taip pat matyti sniegu padengti pakilimo ir nusileidimo takai.
Tuo metu gyventoja iš Varėnos dalinasi vaizdais iš namų kiemo, kur sniegas, apie 8 val. 50 min., apgaubė daugiabučių stogus ir medžius.
O kita gyventoja iš Trakų teigia, kad prie Lukos ežero buvo prasidėjusi pūga, o oro temperatūra apie 8 val. 10 min. siekė -1 laipsnį šalčio.
Gausus sniegas neaplenkė ir Marijampolės, kur, pasak gyventojų, taip pat gausiai sninga, o štai vaizdai iš Marijampolės 7 val. 18 min.
Šiandien daugiausiai laukia smarkus sniegas
Meteo.lt sinoptikai sako, kad, remiantis 8 val. duomenimis, storiausia sniego danga susidarė Puvočiuose (Varėnos r.) kur ji siekė 10 cm. Varėnoje buvo 6 cm, Lazdijuose – 5 cm, Marijampolėje ir Alytuje – apie 4 cm.
Sinoptikų teigimu, apie 9 val. ryte pietiniuose rajonuose toliau sninga, o dieną sniegas pereis į šlapdribą ir lietų. Tuo metu sniego debesys slenkasi į šalies šiaurę.
Šiuo metu (9 val.) pietiniuose rajonuose toliau sninga, dieną sniegas pereis į šlapdribą ir lietų. Sniego debesys pamažu slenkasi į šiaurę.
„Šiandien krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos“, – praneša Meteo.lt.
