  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Galingas ciklonas užgriuvo Lietuvą – kai kur jau sniego 10 cm: šiems regionams klius labiausiai

2025-11-26 10:14 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-26 10:14

Trečiadienį ryte pietinėje Lietuvos dalyje pradėjo gausiai snigti, o iškritę krituliai užpustė kelius, medžius ir gyventojų namus, o kai kur sniego danga pasiekė ir 10 centimetrų. Prognozuojama, kad dienos eigoje sniego debesys slinksis į šiaurę. O iškritusio sniego vaizdais gyventojai aktyviai dalinasi ir socialiniuose tinkluose. 

Trečiadienį ryte pietinėje Lietuvos dalyje pradėjo gausiai snigti, o iškritę krituliai užpustė kelius, medžius ir gyventojų namus, o kai kur sniego danga pasiekė ir 10 centimetrų. Prognozuojama, kad dienos eigoje sniego debesys slinksis į šiaurę. O iškritusio sniego vaizdais gyventojai aktyviai dalinasi ir socialiniuose tinkluose. 

8

Kaip praneša Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba, naktį iš antradienio į trečiadienį pietiniuose Lietuvos rajonuose pradėjo snigti, o daugiausia prisnigti spėjo pietiniame šalies pakraštyje, o žemiausia oro temperatūra siekė -4–0 laipsnių. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Iškritusiu sniegu gyventojai aktyviai pradėjo dalintis ir socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.

Štai alytiškius ir Alytaus rajono gyventojus sniegas pasitiko itin gausiai. O kaip dalinasi vienas gyventojas, krituliai užpustė ir kelius. 

Tuo metu Vilniuje vienas gyventojas pasidalino vaizdais iš sostinės oro uosto apie 7 val. 37 min., kur taip pat matyti sniegu padengti pakilimo ir nusileidimo takai. 

Tuo metu gyventoja iš Varėnos dalinasi vaizdais iš namų kiemo, kur sniegas, apie 8 val. 50 min., apgaubė daugiabučių stogus ir medžius. 

O kita gyventoja iš Trakų teigia, kad prie Lukos ežero buvo prasidėjusi pūga, o oro temperatūra apie 8 val. 10 min. siekė -1 laipsnį šalčio. 

 Gausus sniegas neaplenkė ir Marijampolės, kur, pasak gyventojų, taip pat gausiai sninga, o štai vaizdai iš Marijampolės 7 val. 18 min.

Šiandien daugiausiai laukia smarkus sniegas

Meteo.lt sinoptikai sako, kad, remiantis 8 val. duomenimis, storiausia sniego danga susidarė Puvočiuose (Varėnos r.) kur ji siekė 10 cm. Varėnoje buvo 6 cm, Lazdijuose – 5 cm, Marijampolėje ir Alytuje – apie 4 cm.

Sinoptikų teigimu, apie 9 val. ryte pietiniuose rajonuose toliau sninga, o dieną sniegas pereis į šlapdribą ir lietų. Tuo metu sniego debesys slenkasi į šalies šiaurę. 

Šiuo metu (9 val.) pietiniuose rajonuose toliau sninga, dieną sniegas pereis į šlapdribą ir lietų. Sniego debesys pamažu slenkasi į šiaurę.

„Šiandien krituliai, daugiausia smarkus sniegas. Daug kur šlapio sniego apdraba, vietomis lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 9–14 m/s. Temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos“, – praneša Meteo.lt.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

Prajuokino
Prajuokino
2025-11-26 10:48
Galingas ciklonas:))) 10 comu pasnigo ir jau tragedija:))). Budavo ir pusmetris sniego ir visas metras ir jokiu tragediju nebuvo. Eikit geriau multiku paziureti, nei cia kurpe kvailus straipsnius.
Atsakyti
Z
Z
2025-11-26 10:59
Z karta tokiu "gausiu" sniegu stebisi, kaip kokie afrikos aborigenai. :)))
Atsakyti
gerai
gerai
2025-11-26 11:05
kad ne smoge o uzgriuvo dar slapios snaiges bei ledekai
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
