TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Viename intensyviausių pasaulio oro uostų kilo sumaištis: priežastis neeilinė

2025-11-28 16:10 / šaltinis: BNS
2025-11-28 16:10

Penktadienį viename intensyviausiai dirbančių pasaulio oro uostų keleiviams buvo nepatogu laukti skrydžių, nes, kaip pranešama, neveikė net 70 proc. Tokijo Hanedos 2-ojo terminalo tualetų.

Tokijo oro uostas (nuotr. SCANPIX)

Penktadienį viename intensyviausiai dirbančių pasaulio oro uostų keleiviams buvo nepatogu laukti skrydžių, nes, kaip pranešama, neveikė net 70 proc. Tokijo Hanedos 2-ojo terminalo tualetų.

Oro uosto operatoriaus atstovas spaudai patvirtino naujienų agentūrai AFP problemą ir teigė, kad popiet vis dar neveikė 51 iš 144 tualetų.

Problemą sukėlė elektros sutrikimai, paveikę siurblius, tiekiančius vandenį tualetams, su anonimiškumo sąlyga sakė Hanedos oro uosto terminalo atstovas.

„Darbuotojai mums pranešė apie 5 val. (vietos, ketvirtadienį 22 val. Lietuvos laiku)“, – sakė atstovas ir pridūrė, kad problemai išspręsti prireikė 11 valandų.

„Tekančio vandens buvo prie kriauklių, kur žmonės plaunasi rankas, bet ne daugelyje tualetų“, – sakė jis.

Keleiviai socialiniuose tinkluose reiškė paniką.

„Džiaugiuosi, kad saugiai pasiekiau Hanedą (...), bet negaliu pasinaudoti tualetu. Tai avarinė situacija“, – rašė vienas vartotojas socialiniame tinkle „X“.

„Dauguma 2 terminalo tualetų neveikia (...). Man, kaip žmogui, turinčiam jautrų skrandį, tai yra kančia“, – sakė kitas.

Trečias asmuo teigė, kad oro uosto traukinių stotyje prie tualeto nusidriekė ilgos eilės ir kad įsivyravo „visiškas chaosas Hanedos 2-ajame terminale“.

