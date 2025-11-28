Viename intensyviausių pasaulio oro uostų kilo sumaištis: priežastis neeilinė

Oro uosto operatoriaus atstovas spaudai patvirtino naujienų agentūrai AFP problemą ir teigė, kad popiet vis dar neveikė 51 iš 144 tualetų.
Problemą sukėlė elektros sutrikimai, paveikę siurblius, tiekiančius vandenį tualetams, su anonimiškumo sąlyga sakė Hanedos oro uosto terminalo atstovas.
„Darbuotojai mums pranešė apie 5 val. (vietos, ketvirtadienį 22 val. Lietuvos laiku)“, – sakė atstovas ir pridūrė, kad problemai išspręsti prireikė 11 valandų.
„Tekančio vandens buvo prie kriauklių, kur žmonės plaunasi rankas, bet ne daugelyje tualetų“, – sakė jis.
Keleiviai socialiniuose tinkluose reiškė paniką.
„Džiaugiuosi, kad saugiai pasiekiau Hanedą (...), bet negaliu pasinaudoti tualetu. Tai avarinė situacija“, – rašė vienas vartotojas socialiniame tinkle „X“.
„Dauguma 2 terminalo tualetų neveikia (...). Man, kaip žmogui, turinčiam jautrų skrandį, tai yra kančia“, – sakė kitas.
Trečias asmuo teigė, kad oro uosto traukinių stotyje prie tualeto nusidriekė ilgos eilės ir kad įsivyravo „visiškas chaosas Hanedos 2-ajame terminale“.
