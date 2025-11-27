Benas skrydžio laukė beveik parą, o gavo 4 eurų kompensaciją: „Nė kavos nenusipirksi“

Vakar, lapkričio 26 d., 19 val. 30 min. Benas „Ryanair“ orlaiviu turėjo išskristi iš Vilniaus į Vieną. Tačiau vakar popiet nuo riedėjimo tako nuslydus lėktuvui iki 19 val. Vilniaus oro uostas buvo uždarytas, negana to, naktį pastebėjus kontrabandinius balionus, jo veikla liko sustabdyta ir nakčiai.
Iš „Ryanair“ Benas ir kiti keleiviai gavo informaciją, kad jų skrydis nukeliamas iki šiandienos 15 val.
„Ir dabar sėdime oro uoste nežinodami, ar pakilsime 15 val., nes rašo, kad skrydis vėluos“, – naujienų portalui tv3.lt sakė Benas.
Gavo 4 eurų kompensaciją
Susidūrus su nesklandumais, kai skrydis yra atšaukiamas arba nukeliamas, priklausomai nuo situacijos, oro linijos gali pasiūlyti apgyvendinimą ir/arba transportą iki apgyvendinimo vietos arba kompensaciją už patirtą žalą.
Šį kartą keleiviai turėjo gauti apgyvendinimą ir transportą, tačiau ir čia laukė nemaloni staigmena.
„Turėjome patys susimokėti už viešbutį, kur miegosime ir galvoti, kaip nusigausime. Traktavo tuo, kad vaučerių (viešbučio kuponų – red. past.) nebeliko, visi viešbučiai pilni, tik liko vienas, bet reikia patiems susimokėti, o po to reikalauti kompensacijos iš „Ryanair“, – pasakojo Benas.
Vis dėlto naktį, skrydį nukėlus iš pradžių iki vidurnakčio, keleiviai sužinojo, kad gaus kompensaciją. Tiesa, juokingą – vos 4 eurus.
„Kas tie 4 eurai? Nė kavos normalios nenusipirksi, o apie sumuštinį tai net nė svajoti“, – sako Benas.
Keliaujantys žino, kad kainos oro uoste tikrai pasikandžioja: buteliukas mineralinio vandens čia gali kainuoti apie 2 eurus, kava – nuo 5 eurų, o sumuštinis gali kainuoti ir 8 eurus.
Kada keleiviams priklauso kompensacijos?
Advokatų kontoros „Ader“ teisininkas Edmundas Rusinas yra komentavęs tv3.lt, kad atšaukus skrydį keleiviai turi teisę per 7 d. atgauti pinigus už bilietą.
Vietoje to jie dar gali pasirinkti nemokamą skrydį kitu maršrutu: arba kaip galima greitesnį, arba kitu keleiviui patogiu laiku. Taigi pasirinkimo teisė priklauso keleiviui.
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) įvardijo – jei keleivis pasirenka laukti skrydžio kitu maršrutu, atsižvelgiant į laukimo laiką, jam turi būti pasiūlyta:
- maistas ir gaivieji gėrimai;
- apgyvendinimas viešbutyje;
- transportas iš oro uosto į apgyvendinimo vietą (viešbutį ar kitą) ir atgal;
- galimybė 2 kartus nemokamai paskambinti telefonu, išsiųsti telekso ar fakso pranešimus arba elektroninius laiškus.
Tarnyba paminėjo, kad paprastai keleiviai turi teisę į kompensaciją už patirtą žalą, jei skrydis buvo atšauktas ar atidėtas dėl aplinkybių, kurias oro linijos galėjo numatyti ir jų išvengti.
Tokiu atveju kompensacijos mokėjimas ir jos dydis priklauso nuo sugaišto papildomo laiko, atstumo iki kelionės tikslo ir pan.:
- 250 eurų, jei skrydžio atstumas – 1500 km ar mažiau;
- 400 eurų, jei skrydžio atstumas yra 1500–3500 km;
- 600 eurų, jei skrydžio atstumas – daugiau nei 3500 km.
Advokatas E. Rusinas pridūrė, kad teisė į kompensaciją atsiranda, kai skrydis yra atšaukiamas, vėluoja 3 ar daugiau val. arba galutinį kelionės tikslą pasiekia 3 val. vėliau, nei nurodyta biliete.
Greičiausiai tokia situacija nutiko ir Benui. Kai 19 val. 30 min. turėjusį įvykti skrydį „Ryanair“ nukėlė į vidurnaktį, keleiviai turėjo laukti apie 5 val., todėl jiems ir buvo išmokėta, nors ir menka, kompensacija.
