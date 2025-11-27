 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Žmogus lėktuve pametė vieną daiktą: teko leistis avariniu būdu

2025-11-27 08:17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 08:17

Iš Londono į Vašingtoną skridęs lėktuvas turėjo leistis Dubline, skelbia „The Independent“. Lėktuvą leistis privertė pamestas nešiojamasis kompiuteris.

Įspūdinga sumušto keleivio kaina: taupė kelis dolerius – neteko milijonų (nuotr. SCANPIX)

Kompiuteris įkrito tarp sėdynių, o lėktuve kilo nerimas dėl to, kad įstrigusi ličio baterija gali sukelti pavojų.

0

Kompiuteris įkrito tarp sėdynių, o lėktuve kilo nerimas dėl to, kad įstrigusi ličio baterija gali sukelti pavojų.

Keleivio kompiuteris nukrito nuo lėktuvo sėdynės

Incidentas įvyko lapkričio 19 d.

Remiantis „FlightAware“ duomenimis, „United Boeing 767“ iš Londono išskrido 16:19 ir po dviejų valandų maršrutą nukreipė į Airijos sostinę, kur techninės priežiūros komanda išėmė ir patikrino įrenginį.

Skrydis galiausiai buvo pratęstas.

Lėktuve buvo 100 keleivių ir 10 įgulos narių. Lėktuvas Vašingtone nusileido penkiomis valandomis vėliau nei planuota.

Kaip leidiniui nurodė „United“ atstovas spaudai, nešiojamasis kompiuteris įkrito tarp sėdynės ir šoninės sienelės ir ten įstrigo.

Techninės priežiūros komanda išėmė nešiojamąjį kompiuterį, patikrino orlaivį, ir skrydis vėliau buvo pratęstas.

Ličio baterijos kelia vis didesnį nerimą aviacijoje. Pažeistos ar perkaitusios baterijos gali sprogti, sukelti gaisrus.

