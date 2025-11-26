Incidentas su nuslydusiu lėktuvu šventės nesugadino: į Vilniaus oro uostą ypatinga proga rinkosi garbingi svečiai

Simbolinės Padėkos dienos proga, šventės metu Amerikos verslo rūmai Lietuvoje išreiškė padėką ir apdovanojo aktyviausiai prie asociacijos veiklos prisidedančius narius-investuotojus bei individualius asmenis. Apdovanojimai tapo prasminga proga įvertinti organizacijoje esančius aktyvius žmones ir verslus, rašoma pranešime spaudai.
Amerikos verslo rūmų Lietuvoje organizuojama tradicinė JAV Padėkos dienos šventė (nuotr. BNS)(58 nuotr.)
Šiemet šventė vyko unikalioje Vilniaus oro uosto konferencijų erdvėje – aplinkoje, simbolizuojančioje tarptautiškumą ir atvirumą globalioms verslo perspektyvoms. Svečiai džiaugėsi tradicinės Padėkos dienos atmosfera: nuo jaukios vakarienės prie apvalių staliukų iki tradicinės kalakuto pjaustymo ceremonijos ir amerikietiškos virtuvės patiekalų ir vaišių.
Vakaro dalyvius džiugino kantri muzikos ritmai, smagi loterija ir galimybė neformaliai susitikti bei pabendrauti su verslo bendruomenės nariais, o vakarą vainikavo tradicija tapsiantys Amerikos verslo rūmų Lietuvoje narių apdovanojimai.
„Padėkos diena mums yra ypatinga ir šilta tradicija – tai metas sustoti, pasidžiaugti pasiekimais ir nuoširdžiai padėkoti tiems, kurie kartu kuria stiprią ir vieningą verslo bendruomenę Lietuvoje. Šventės metu ne tik apdovanojome aktyviausius ir reikšmingiausiai prisidėjusius prie asociacijos veiklos narius, bet ir kartu patyrėme unikalią amerikietišką Padėkos dienos dvasią: bendrystę ir draugystę.
Apdovanojimų tarpe turėjome ir mano specialųjį apdovanojimą, kuris buvo skirtas už naują, reikšmingą iniciatyvą ir lyderystę jai puoselėti. Džiaugiuosi, kad galime tęsti tradicijas ir kasmet susiburti švęsti tai, kas mus vienija“, – sako Amerikos verslo rūmų Lietuvoje valdybos pirmininkas Tadas Vizgirda.
Amerikos verslo rūmų Lietuvoje organizuoto renginio metu įteikti apdovanojimai 3 kategorijose, kuriose įvertintos labiausiai per pastaruosius metus pasižymėjusios įmonės ir individualūs nariai: Metų aktyviausieji nariai – apdovanotos trys įmonės; Metų debiutas ir Išskirtinis AmCham Pirmininko įvertinimas.
„Labai vertiname asociacijos narius ir tikime, kad tik dirbdami kartu galime pasiekti dar daugiau ir kartu gerinti Lietuvos verslo aplinką. Renginio metu norėjome apdovanoti dar daugiau asociacijos narių, JAV investuotojų, kurie prisideda prie Amerikos verslo rūmų Lietuvoje augimo ir vystymosi, stiprina Lietuvos ekonomiką ir kuria naujas darbo vietas. Tačiau šį kartą išskyrėme 3 kategorijas, kuriomis įvertinome ryškiausius ir labiausiai pasižymėjusius asociacijos narius.
Šis išskirtinis JAV Padėkos dienos narių apdovanojimų laureatų sąrašas atspindi pastarojo laiko Amerikos verslo rūmų Lietuvoje veiklos intensyvumą bei mūsų augimą – šiais metais jau viršijome 220 narių-investuotojų ribą. Turime labai aktyvių įmonių ir individualių narių, kurie itin aktyviai dalyvauja asociacijos veikloje, stiprina verslo bendruomenę ir bendrai ekosistemą. Padėkos diena tapo puikia proga padėkoti jiems už jų įsitraukimą“, – džiaugiasi Amerikos verslo rūmų Lietuvoje vykdomoji direktorė Živilė Sabaliauskaitė.
Amerikos verslo rūmų Lietuvoje narių apdovanojimų ceremonijoje pagerbti šių nominacijų laureatai:
Metų aktyviausias narys – šioje kategorijoje apdovanotos trys įmonės, parodžiusios išskirtinį įsitraukimą į Amerikos verslo rūmų Lietuvoje iniciatyvas ir renginius. Šį apdovanojimą pelnė: tarptautinė finansinių paslaugų bendrovė „Citco“, programinės įrangos sprendimus kurianti įmonė„EPAM Systems“ ir pasaulyje pirmaujanti pinigų perlaidų bendrovė „Western Union“.
Metų debiutas – Amerikos verslo rūmai Lietuvoje skatina narių įsitraukimą ir vertina jų indėlį. Šiuo apdovanojimu buvo išskirta ir apdovanota narė už itin sėkmingą debiutą moderuojant asociacijos tradicinį renginį – Vadovų konferencija 2025. Apdovanojimą pelnė vadovų paieškos įmonės „Master Class Lietuva“ vadovaujanti partnerė Laura Duksaitė-Iškauskienė,
Išskirtinis AmCham Pirmininko įvertinimas – asociacijos veikloje skatinamas ne tik narių įsitraukimas, bet ir naujos iniciatyvos bei projektai. Šį kartą išskirtinį įvertinimą ir apdovanojimą pelnė asociacijos valdybos narė, advokatų kontoros „Walless“ partnerė Laura Ziferman, inicijavusiai ir apsiėmusiai lyderystę naujajame Amerikos verslo rūmų Lietuvoje „Resilience & Defence“ komitete.
Šiemet renginio svečius džiugino amerikiečių kantri muzikos entuziastų grupė „Belkin Tan Country Special“ kartu su grupės lyderiu Aleksandr Belkin, kurie padėjo puoselėti amerikietišką atmosferą ir energiją.
Amerikos verslo rūmai Lietuvoje yra didžiausi užsienio verslo rūmai Lietuvoje ir Baltijos regione, vienijantys daugiau nei 220 narių – tarptautines ir vietines įmones, kuriančias per 50 tūkst. darbo vietų visoje šalyje. Asociacija per metus surengia daugiau nei 150 verslo renginių ir susitikimų šakiniuose komitetuose, kurie prisideda prie konkurencingos verslo aplinkos stiprinimo Lietuvoje.
