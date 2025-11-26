 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Daug kas priklauso nuo Amerikos“: Zelenskis atvirai apie naująjį JAV planą

2025-11-26 07:14 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 07:14

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad peržiūrėto JAV plano, kaip užbaigti karą su Rusija, principai gali lemti „gilesnius susitarimus“ ir kad „daug kas priklauso“ nuo Vašingtono.

Zelenskis rėžė, ką galvoja apie „dalinę“ narystę ES: „Kaip galima taip manyti?“ (nuotr. SCANPIX)
13

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad peržiūrėto JAV plano, kaip užbaigti karą su Rusija, principai gali lemti „gilesnius susitarimus“ ir kad „daug kas priklauso“ nuo Vašingtono.

REKLAMA
5

Pradinis JAV planas dėl beveik ketverius metus trunkančio Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo buvo atnaujintas, nes jo pirmoji versija buvo kritikuojama kaip per daug palanki Maskvai. Tačiau jis dar nepaskelbtas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

„Šio dokumento principus galima išplėsti į gilesnius susitarimus“, – savo kasdieniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.

REKLAMA
REKLAMA

„Tikiuosi tolesnio aktyvaus bendradarbiavimo su Amerikos puse ir (JAV prezidentu Donaldu) Trumpu. Daug kas priklauso nuo Amerikos, nes Rusija didžiausią dėmesį skiria Amerikos stiprybei“, – teigė jis.

REKLAMA

Derybos dėl karo Ukrainoje pabaigos

JAV antradienį Abu Dabyje vedė derybas su Rusijos pareigūnais.

Anksčiau antradienį V. Zelenskis Kyjivo sąjungininkams sakė,  kad jo šalis pasirengusi judėti į priekį dėl JAV ir Ukrainos taikos susitarimo, tačiau teigė, kad lieka „jautrių klausimų“.

„Ukraina turi mūsų komandų Ženevoje sukurtą sistemą. Ši sistema yra pateikta, ir mes esame pasirengę judėti į priekį kartu – su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, su D.. Trumpo asmeniniu įsitraukimu ir su Europa“, – „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiams sakė V. Zelenskis.

Kalbos stenogramoje teigiama, kad jis yra „pasiruošęs susitikti“ su Trumpu ir aptarti „jautrius klausimus“.

V. Zelenskis paragino Europos lyderius dalyvauti derybose, nes bet kokie „sprendimai dėl Europos saugumo turi apimti ir Europą“. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje (nuotr. SCANPIX)
NATO vadovas Rutte atskleidė, kada Putinas sutiks su taika Ukrainoje ir kada nebenorės pulti (1)
S. Witkoffo vizitas Rusijoje (nuotr. SCANPIX)
Paviešintas skandalingas pokalbis: Trumpo pasiuntinys mokė Putino padėjėją, kaip kalbėtis su Trumpu (8)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas apsigalvojo: perkėlė terminą Ukrainai (14)
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Žiniasklaida: Putinas gali iš karto atmesti naują taikos plano versiją (84)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų