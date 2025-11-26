 
Rygoje susitiks Lietuvos ir Latvijos finansų ministrai: aptars regioninius iššūkius

2025-11-26 07:02 / šaltinis: ELTA
Trečiadienį Rygoje susitiks Lietuvos ir Latvijos finansų ministrai Kristupas Vaitiekūnas bei Arvils Ašeradens, kurie aptars šalių ekonomikos raidos tendencijas, kitų metų biudžeto planavimo iššūkius.

Kristupas Vaitiekūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

0

„Daug dėmesio skirsime mūsų šalių regiono iššūkiams – nuo gynybos finansavimo iki Europos Sąjungos (ES) rytinės sienos stiprinimo. Lietuva ir Latvija susiduria su labai panašiomis grėsmėmis ir poreikiais, todėl koordinuoti sprendimai yra būtini. Esu įsitikinęs, kad dirbdami kartu galime greičiau rasti tvarias finansines priemones, sustiprinti sienų apsaugą ir užtikrinti nenutrūkstamą paramą Ukrainai“, – Finansų ministerijos pranešime cituojamas K. Vaitiekūnas.

Dvišaliame susitikime ministrai taip pat diskutuos apie galimus sprendimus ieškant naujų gynybos finansavimo galimybių, aptars pozicijas dėl tolesnio ES rytinės sienos stiprinimo bei paramos Ukrainai tęstinumo.

Vizito metu K. Vaitiekūnas, kartu su kitais Baltijos šalių finansų ministrais, taip pat dalyvaus Baltijos kapitalo rinkų konferencijos panelinėje diskusijoje. Joje bus kalbama apie kapitalo rinkų vaidmenį skatinant viešąsias ir privačias investicijas.

Šios konferencijos tikslas – sutelkti investuotojus ir finansų srities reguliavimo institucijų atstovus dialogui, įgyvendinant Baltijos kapitalo rinkų ateities strategiją.

