 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vaitiekūnas: yra erdvės trigubinti NT ir kitų turto mokesčių pajamas į biudžetą

2025-11-20 20:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 20:42

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Lietuva turi erdvės iš nekilnojamojo turto (NT) ir kitų turto mokesčių į biudžetą surinkti tris kartus daugiau pajamų nei dabar.

Kristupas Vaitiekūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Lietuva turi erdvės iš nekilnojamojo turto (NT) ir kitų turto mokesčių į biudžetą surinkti tris kartus daugiau pajamų nei dabar.

REKLAMA
0

„Turto mokesčiai turi daug privalumų, iš jų galėtume surinkti trigubai daugiau nei surenkame dabar, (…) tai iš tikrųjų yra neišnaudotas rezervas“, – LRT televizijai ketvirtadienį sakė finansų ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalys iš visų turto mokesčių surenka apie 0,9 proc. savo bendrojo vidaus produkto (BVP), o Lietuva – tik 0,3 proc. BVP.

REKLAMA
REKLAMA

„Tada, kai žmonės jį priims, supras ir nebus streikų dėl 20 eurų mokėjimo už butą, tada bus akivaizdu, kad visuomenė ji priima ir jį (naują NT mokestį – ELTA) bus galima priimti“, – teigė K. Vaitiekūnas.

REKLAMA

Taip ministras kalbėjo tarp politikų atsinaujinus diskusijoms apie birželį Seime priimtą naują NT mokesčio modelį, kuris įsigalios nuo kitų metų.

Kaip teigė socialdemokratas, Seimo Biudžeto ir finansų komiteto (BFK) pirmininkas Algirdas Sysas, šį mokestį parlamentui gali tekti taisyti, nes juo nebus pasiekta norimo rezultato, bus surenkama mažai pajamų.

Seimas po kelis mėnesių trukusių diskusijų ir 9 kartus parlamente besikeitusių siūlymų pritarė nuo 2026-ųjų keisti NT apmokestinimo modelį.

REKLAMA
REKLAMA

Politikai teigė, kad kitąmet kylant mokestinėms šalies nekilnojamojo turto vertėms, mokestis gyventojams smarkiai išaugtų – šias vertes po penkerių metų iš naujo perskaičiuoja Registrų centras.

Skaičiuojama, kad naujos NT vertės gali didėti 70-90 proc. 

Seimas taip pat pritarė, kad nuo šiol mokestinės vertės bus perskaičiuojamos dažniau – kas trejus metus, taip siekiant išvengti didelių mokestinių verčių šuolių.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Dabar neapmokestinama riba visam gyventojams priklausančiam būstui siekia 150 tūkst. eurų nuo bendros jų vertės, tarifai – nuo 0,5 iki 2 proc.

Pirmas gyventojų būstas nuo kitų metų savivaldybių sprendimus bus apmokestinamas 0,1–1 proc. tarifų ribose, skaičiuojant nuo naujai nustatyto neapmokestinamojo dydžio – jeigu turto vertė siekia 450 tūkst. eurų (bendrasavininkiams – 900 tūkst.)

Seimas taip pat pritarė atskirai apmokestinti antrą, trečią ir visus likusius gyventojų NT objektus –bus taikomi 0,2–1 proc. tarifai, priklausomai nuo turto vertės, kai bendra neapmokestinama jų vertė turi sudaryti mažiausiai 50 tūkst. eurų.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų