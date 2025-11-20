 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kristupas Vaitiekūnas apie ryšius su rusų valdomu prekybos tinklu „Mere“: palaikysiu sankcionavimą

2025-11-20 16:54 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-20 16:54

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, jog finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas gali būti susijęs su Rusijos piliečių valdomu ir Lietuvoje veikiančiu prekybos tinklu „Mere“, politikas teigia, kad vienintelė jo sąsaja su bendrove – buvusios žmonos šeima. Tiesa, Vyriausybės narys tikina, kad palaiko Lietuvos institucijų siekį parduotuvių tinklą sankcionuoti.

Kristupas Vaitiekūnas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, jog finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas gali būti susijęs su Rusijos piliečių valdomu ir Lietuvoje veikiančiu prekybos tinklu „Mere“, politikas teigia, kad vienintelė jo sąsaja su bendrove – buvusios žmonos šeima. Tiesa, Vyriausybės narys tikina, kad palaiko Lietuvos institucijų siekį parduotuvių tinklą sankcionuoti.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ar jūs galite paneigti, patvirtinti ar kaip nors paaiškinti viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją apie jūsų galimus ryšius su prekybos tinklu „Mere“, kuris turi sąsajų su Rusija?“, – finansų ministro per Vyriausybės valandą paklausė Seimo narys Vytautas Juozapaitis.

„Galiu atsakyti. Gana asmeniška, bet tai mano buvusios sutuoktinės brolis. Mes esame išsiskyrę jau aštuonerius metus. Toks būtų mano trumpas atsakymas“, – teigė K. Vaitiekūnas.

Ekonomikos ir inovacijų (EIM) bei Užsienio reikalų ministerijoms (URM) derinant teisines priemones dėl to, kaip bendrovė turėtų būti sankcionuota, finansų ministras tikina, kad palaiko tokią valstybės politiką.

„Kiek tai liečia mane – be abejo prisidėsiu ir palaikysiu (Vyriausybės sprendimus, kad „Mere“ nebeveiktų Lietuvoje – ELTA)“, – tikino K. Vaitiekūnas.

ELTA primena, kad gegužės mėnesį Lenkija parduotuvių tinklo „Mere“ savininkams paskelbė sankcijas. Latvija skelbė, jog susipažino su kaimyninės šalies priimtu sprendimu ir svarstys, ar imtis tokių pačių veiksmų.

Prekybos tinklą „Mere“ valdančios bendrovės „Valientė“ akcijas tuo metu perėmė Ispanijos įmonė „Vigalight S. A.“, tačiau, kaip antradienį paskelbė lrt.lt, jos vis dar priklauso tiems patiems rusams.

Į Lietuvos rinką „Mere“ įžengė 2019 m. ir šiuo metu turi 29 parduotuves. „Delfi“ anksčiau skelbė, kad 2025 m. sausio pabaigoje Lietuvos teisėsauga pradėjo tyrimą, nes jose prekiauta galimai suklastotomis prekėmis. 

Portalas rašė, kad įtarimai buvo pareikšti 8 asmenims, o „Mere“ parduotuvėse buvo atliktos kratos.

indeliai.lt

