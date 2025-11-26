D. Trumpas, kalbėdamas su žurnalistais lėktuve „Air Force One“, skrisdamas į Floridą švęsti Padėkos dienos, sakė, kad JAV derybininkai daro pažangą diskusijose su Rusija ir Ukraina, o Maskva sutiko su kai kuriomis nuolaidomis. Kokios jos, jis neapibūdino.
Trumpas siunčia specialųjį pasiuntinį Witkoffą į Maskvą susitikti su Putinu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė siunčiantis savo specialųjį pasiuntinį Steve‘ą Witkoffą į Maskvą susitikti su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu.
Jis paprašęs S. Witkoffo vykti į Maskvą ir aptarti su V. Putinu „kelis ginčytinus punktus“, kurie neleidžia pasiekti susitarimo dėl Ukrainos, rašė D. Trumpas antradienį savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Paraleliai JAV kariuomenės sekretorius Danas Driscollas derasi su Ukrainai, pridūrė D. Trumpas. Jis teigė, jog tikisi susitikti su V. Putinu ir Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, „tačiau tik tada, kai bus pasiektas susitarimas dėl šio karo pabaigos, arba pasiektas derybų baigiamasis etapas“.
Prieš tai D. Trumpas pareiškė, kad Vašingtonas yra „labai arti“ susitarimo su Ukraina ir Rusija, kad užbaigtų beveik ketverius metus trunkantį jų karą.
„Mes tai pasieksime“, – sakė D. Trumpas per renginį prieš Padėkos dieną Baltuosiuose rūmuose.
Paviešintas skandalingas pokalbis: Trumpo pasiuntinys mokė Putino padėjėją, kaip kalbėtis su Trumpu
„Bloomberg“ paviešino pokalbį tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo ir Vladimiro Putino patarėjo užsienio politikos klausimais Jurijaus Ušakovo.
Anot leidinio, pokalbis vyko spalio 14 d. ir truko šiek tiek daugiau nei 5 minutes.
Volodymyras Zelenskis giria atnaujinto JAV plano, kaip užbaigti karą su Rusija, principus
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad peržiūrėto JAV plano, kaip užbaigti karą su Rusija, principai gali lemti „gilesnius susitarimus“ ir kad „daug kas priklauso“ nuo Vašingtono.
Pradinis JAV planas dėl beveik ketverius metus trunkančio Rusijos karo Ukrainoje užbaigimo buvo atnaujintas, nes jo pirmoji versija buvo kritikuojama kaip per daug palanki Maskvai. Tačiau jis dar nepaskelbtas.
„Šio dokumento principus galima išplėsti į gilesnius susitarimus“, – savo kasdieniame kreipimesi sakė V. Zelenskis.
„Tikiuosi tolesnio aktyvaus bendradarbiavimo su Amerikos puse ir (JAV prezidentu Donaldu) Trumpu. Daug kas priklauso nuo Amerikos, nes Rusija didžiausią dėmesį skiria Amerikos stiprybei“, – teigė jis.
JAV antradienį Abu Dabyje vedė derybas su Rusijos pareigūnais.
Anksčiau antradienį V. Zelenskis Kyjivo sąjungininkams sakė, kad jo šalis pasirengusi judėti į priekį dėl JAV ir Ukrainos taikos susitarimo, tačiau teigė, kad lieka „jautrių klausimų“.
„Ukraina turi mūsų komandų Ženevoje sukurtą sistemą. Ši sistema yra pateikta, ir mes esame pasirengę judėti į priekį kartu – su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, su D.. Trumpo asmeniniu įsitraukimu ir su Europa“, – „Norinčiųjų koalicijos“ lyderiams sakė V. Zelenskis.
Kalbos stenogramoje teigiama, kad jis yra „pasiruošęs susitikti“ su Trumpu ir aptarti „jautrius klausimus“.
V. Zelenskis paragino Europos lyderius dalyvauti derybose, nes bet kokie „sprendimai dėl Europos saugumo turi apimti ir Europą“.
Trumpas apsigalvojo: perkėlė terminą Ukrainai sutikti su jo pasiūlymu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį atsisakė termino, iki kurio Ukraina turėjo sutikti su JAV taikos planu, rašo „Reuters“. D. Trumpas buvo davęs laiko ukrainiečiams iki ketvirtadienio sutikti su JAV taikos planu.
D. Trumpas, kalbėdamas su žurnalistais lėktuve „Air Force One“, skrisdamas į Floridą švęsti Padėkos dienos, sakė, kad JAV derybininkai daro pažangą diskusijose su Rusija ir Ukraina, o Maskva sutiko su kai kuriomis nuolaidomis. Kokios jos, jis neapibūdino.
Praėjusią savaitę pirmą kartą paskelbtas JAV parengtas karo pabaigimo planas sukėlė naujų nuogąstavimų, kad D. Trumpo administracija gali būti linkusi versti Ukrainą pasirašyti taikos susitarimą, kuris būtų labai palankus Maskvai.
Šią savaitę D. Trumpas pranešė, kad jo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas kitą savaitę vyks į Maskvą susitikti su Rusijos režimo lyderiu Vladimiru Putinu ir kad jo žentas Jaredas Kushneris, kuris padėjo derėtis dėl Gazos susitarimo, taip pat dalyvaus.
Prieš kelias dienas D. Trumpas nustatė, kad ketvirtadienis, Padėkos diena, yra diena, kurią jis nori matyti Ukrainą sutinkančią su susitarimu.
Tačiau dabar jis ir jo padėjėjai atsisakė griežto termino ir dabar sako, kad norėtų susitarimo kuo greičiau.
„Man terminas yra tada, kai viskas bus baigta“, – sakė D. Trumpas.