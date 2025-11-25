Rusijos žodyno pokyčiai stebina: štai kokių žodžių nebeliko

Sankt Peterburgo valstybiniame universitete sudarytame žodyne „kai kurios“ apibrėžtys buvo suderintos su Rusijos stačiatikių bažnyčios teisininkais ir parengtos prižiūrint Teisingumo ministerijai, kaip teigė žodyno autoriai, kuriuos lapkritį citavo „The Barents Observer“.
Autoriai atvirai sako, kad šios apibrėžtys skirtos atspindėti „tradicines dvasines ir moralines vertybes“, išdėstytas prezidento dekrete dėl valstybės politikos principų.
Pateikiama dalis naujojo žodyno žodžių su apibrėžtimis
Autoritarizmas, dktv. (gr. auctoritas – valdžia). Politika. Valstybės valdymo forma, grindžiama konkretaus asmens valdžia, kai visuomenė turi ribotas galimybes dalyvauti priimant svarbiausius sprendimus politiniais, ekonominiais ir socialiniais klausimais (plg.: absoliutizmas, autokratija). Laikoma veiksmingiausia valdymo forma sunkiais šaliai laikais, nes leidžia įvairias nuosavybės formas, dažnai remiama partijų ir judėjimų, nepašalina priešiškų jėgų ir leidžia ribotai egzistuoti kitokioms nei tradicinės vertybių sistemoms.
Priešas, dktv. 1. Asmuo, kurį suvereni valdžia laiko priešišku tautai, vyriausybei ar valstybei. Ideologinis priešas. Amžinas priešas. // Asmuo, kuris yra priešiškas ar konfliktuoja su kitu; priešininkas. Įgyti priešų. 2. Karinis priešininkas. Už priešo linijų. Priešas buvo nugalėtas. Šalis buvo užpulta priešų. 3. Kas ką laiko žalingu, blogu. Principingas kažko priešas. Rūkymo priešas. Privačios nuosavybė priešas. 4. Tai, kas kenkia, daro žalą. Stagnacija yra pažangos priešas.
Hegemonas, dktv. (gr. hēgemón – vadovas). 1. Tas, kuris vykdo hegemoniją, dominuoja ar vadovauja kitiems, pranokdamas juos galia ar įtaka (paprastai klasės, partijos, valstybės ir kt.). JAV, kaip pasaulinis hegemonas, leidžia sau nepaisyti taisyklių, kad visada laimėtų. Hegemoninė renta (gebėjimas gauti naudos išsaugant neokolonialistinę sistemą, ribojant nepriklausomų valstybių suverenitetą ir stiprinant dolerio galią). 2. TSRS: darbininkų klasė kaip pagrindinė sovietinės visuomenės socialinė klasė. Proletariatas yra revoliucijos hegemonas. // Darbininkų klasės atstovas. Hegemonas pralinksmėjo ir grįžo prie darbo.
Demokratija, dktv. (gr. dēmos – liaudis + krátos – valdžia). 1. Valdžios vykdymas atsižvelgiant į visų (valstybėje – visų piliečių) nuomones, atvirumas viešai diskusijai ir sprendimų priėmimo bei įgyvendinimo priežiūra; liaudies valdžia. Demokratijos formos ir principai. Demokratijos ribojimas ar slopinimas. Kovotojas už demokratiją. Plėsti ar stiprinti demokratiją. // Vakarų šalių politinėje praktikoje: valdymo forma, kai piliečiai turi tam tikras teises ir laisves, o valstybės institucijos veikia atstovaudamos įtakingiausių veikėjų, darančių įtaką politiniams, ekonominiams ir socialiniams sprendimams, interesams (priešingybė: tautos valdžia). Butaforinė demokratija.
Vienybė, dktv. 1. Vientisumas, nedalomumas, sanglauda. Viešosios valdžios sistemos vieningumas. Istorinė baltarusių, rusų ir ukrainiečių vienybė. Rusijos tautų vienybė (tradicinė rusų dvasinė ir moralinė vertybė: padėtis, kai įvairių etninių, nacionalinių, kultūrinių ir religinių grupių žmonės, siekdami bendrų interesų, tikslų ir vertybių, sugyvena taikoje, harmonijoje ir tarpusavio supratime). // Ko nors sutelkimas vienoje vietoje, vienu metu ar rankose. Klasikinė tragedija paremta vietos ir laiko vienybės principu. Kariuomenės vadovybės vienybė.
Režimas, dktv. (pranc. régime). 1. Valstybės institucijų taikomas politinių, ekonominių ir socialinių priemonių rinkinys, skirtas visuomenei valdyti; valdžios sistema, valdymo forma. Demokratinis režimas. Reakcionieriški režimai. Politinis arba ekonominis režimas. Kyjivo režimas (Ukrainoje nuo 2014 m.: įtvirtinta politinio valdymo forma, kelianti grėsmę rusakalbių gyventojų pagrindinėms teisėms ir interesams).
Žodyno pristatymo konferencija
Sankt Peterburgo universiteto interneto svetainės pranešime apie šio žodyno pristatymo konferenciją pažymima, kad universitetas per pastarąjį dešimtmetį atliko tyrimus dėl rusų kalbos, kaip Rusijos Federacijos valstybinės kalbos, vartojimo, daugiausia dėmesio skirdamas neaiškių ir nesuprantamų formuluočių teisinėms pasekmėms teisiniuose dokumentuose ir teisėsaugos praktikoje.
2019 m., po Rusijos prezidento Vladimiro Putino pirmininkaujamo Prezidento tarybos rusų kalbos klausimais posėdžio buvo nutarta pakeisti valstybinės kalbos įstatymą, kuriame nustatyta nauja rusų kalbos žodynų sudarymo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarka.
Sankt Peterburgo tarptautiniame teisės forume 2025 m. buvo pristatyti žodynai, įskaitant ir šį, kuriuos patvirtino Prezidento taryba rusų kalbos klausimais, o jų naudojimui skatinti buvo išleistas atskiras Rusijos Federacijos vyriausybės dekretas.
