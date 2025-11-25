 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Suomija Laplandijoje, palei sieną su Rusija, baigia įrengti fizinį barjerą

2025-11-25 17:04 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 17:04

Suomija Laplandijoje, palei savo sieną su Rusija, beveik baigė statyti fizinį barjerą. Tvoros tiesimas kituose pasienio ruožuose bus baigtas iki kitos vasaros, praneša Suomijos visuomeninis transliuotojas „Yle“.

(nuotr. SCANPIX)

0

Fizinis barjeras stovi tiesiai prie Suomijos pasienio zonos ribos, vos už vieno metro nuo Rusijos pusės.

Tikimasi, kad tai padės pažaboti Rusijos naudojamą instrumentalizuotą migraciją ir hibridines įtakos priemones.

Vis dėlto visas pasienis šalies rytuose nebus atitvertas tvora, nes tai brangiai kainuotų. Įrengti maždaug 200 kilometrų fizinio barjero kainuos apie 362 mln. eurų. Vienas tvoros kilometras kainuoja vidutiniškai apie 1,8 mln. eurų.

Suomijos fizinis barjeras yra 4,5 metrų aukščio. Jį sudaro 3,5 metro aukščio tvora ir koncertina ant jos viršaus. Tvora taip pat įkasta po žeme.

Atitvertų teritorijų stebėsena pasitelkiant technines priemones leis pasieniečiams patruliuoti tose pasienio vietovėse, kur nėra tvoros.

Laplandijoje pasienio tvora driekiasi keturiuose ruožuose: Onkame ir Kelloselkėje (Sallos savivaldybėje) bei Raja-Jooseppyje ir Virtaniemyje (Inario savivaldybėje). Kelloselkėje ir Raja-Jooseppyje veikė sienos kirtimo punktai, bet jie vis dar uždaryti.

Suomija sienos kirtimo punktus pasienyje su Rusija uždarė 2023 m. spalį, po to, kai iš Rusijos ėmė plūsti prieglobsčio prašytojai. Suomijos valdžia tai vertino kaip instrumentalizuotą migraciją, kurią suorganizavo Maskva.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

