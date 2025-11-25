Baltuosiuose rūmuose užvirė konfliktas dėl Ukrainos ateities

Pranešama, kad praėjusią savaitę viršų paėmė J. Vance‘as. Būtent jis paskambino Ukrainos prezidentui Volodymyrui Zelenskiui ir išdėstė 28 punktų plano sąlygas, kurias daugelis kritikavo kaip Maskvos pageidavimų sąrašą.
Po šio skambučio į Kyjivą atvyko JAV kariuomenės sekretorius ir senas J. Vance‘o draugas Danas Driscollas.
Jis įspėjo, kad prezidento kantrybė senka: Kyjivas turi pripažinti, jog frontas griūva, ir sutikti perduoti teritorijas Rusijai.
Žiniasklaida rašo, kad Baltuosiuose rūmuose politika dažnai formuojama „iš apačios į viršų“. D. Trumpas nori susitarimo dėl Ukrainos, tačiau galutines detales yra palikęs savo komandai.
Jeigu jis visiškai pritartų 28 punktų planui, kurį parengė jo vyriausiasis specialusis pasiuntinys Rusijoje Steve‘as Witkoffas ir vyriausiasis Rusijos derybininkas Kirilas Dmitrijevas, Ukraina iš esmės galėtų būti pastatyta prieš neišvengiamą kapituliacijos faktą.
Tačiau D. Trumpas sustabdė procesą, pareiškęs, kad tai nėra „galutinis pasiūlymas“, po protestų bangos Kyjive ir visoje Europoje.
Ar Rubio – pagrindinis Trumpo derybininkas Ukrainos klausimu?
D. Trumpo pareiškimas, kad paskelbti 28 punktai nėra „galutinis sprendimas“, suteikė M. Rubio galimybę įsikišti – ir nuo tada jis vadovavo deryboms su Ukrainos delegacija Ženevoje.
Žurnalistai pabrėžia, kad Europos lyderiai palankiai sutiko M. Rubio sugrįžimą. Jie manė, kad būtent jis tapo pagrindiniu prezidento derybininku Ukrainos klausimu po to, kai faktiškai sužlugdė pasirengimą antrajam D. Trumpo ir V. Putino viršūnių susitikimui, pareiškęs, jog Rusija nėra pasirengusi daryti reikiamų nuolaidų.
Vis dėlto europiečius nustebino lygiagrečiai vykdytas derybų procesas, kuriam vadovavo S. Witkoffas ir kuris praėjusį mėnesį susitiko su K. Dmitrijevu Majamyje, siekdamas parengti 28 punktus.
Po trijų dienų intensyvių diskusijų, įskaitant susitikimus S. Witkoffo namuose, prezidento pasiuntinys padarė išvadą, kad Ukraina, esą, yra silpnesnėje karinėje padėtyje.
Pasak šaltinių, S. Witkoffas, K. Dmitrijevas ir diskusijose dalyvavęs Jaredas Kushneris sutarė dėl būsimo taikos plano kontūrų, nors K. Dmitrijevas teikė daug konkretesnių reikalavimų.
Jis pareikalavo uždrausti Ukrainai įstoti į NATO, išvesti kariuomenę iš viso Donbaso ir nustatyti jos dydžio ribojimus – visi šie punktai atsidūrė pirminėje dokumento versijoje.
Rubio pažeminimas
M. Rubio nedalyvavo rengiant 28 punktų pasiūlymą ir apie jį sužinojo tik visai neseniai.
Per pokalbį su senatoriais praėjusį savaitgalį, kurio detalės vėliau nutekėjo spaudai, M. Rubio esą pavadino šį planą „tiesiog Rusijos pasiūlymu“.
Vėliau jis viešai pakoregavo savo poziciją, socialiniame tinkle „X“ parašydamas, kad planas parengtas JAV, dalyvaujant Rusijai ir Ukrainai.
J. Vance‘ui artimas Steve‘as Bannonas leidiniui tvirtino, kad M. Rubio buvo „pažemintas“ senatoriais, kurie paviešino jo kritiką dėl susitarimo projekto.
Jis taip pat apkaltino Didžiosios Britanijos ministrą pirmininką Keirą Starmerį, aktyviai koordinavusį su Europos lyderiais reakciją į S. Witkoffo planą, esą „žaidžiantį Churchillį su naujais tuščiais pažadais dėl kariuomenės, ginklų ir finansavimo“.
Šaltiniai, artimi Baltiesiems rūmams, teigia, kad J. Vance‘as ir M. Rubio vis dėlto dirba kartu, nors ir „kiek iš šono“.
Bet koks galutinis susitarimas turės būti ratifikuotas Senate, jei jame bus numatyti sutartinio lygmens JAV įsipareigojimai, pavyzdžiui, saugumo garantijos.
Vienas „The Telegraph“ pašnekovų teigė, kad iš pradžių M. Rubio buvo „atjungtas nuo Ukrainos klausimo“, o iniciatyvą perėmė prezidento komanda.
Vėliau jis buvo „įtrauktas į antrąjį etapą“, kad susitarimas būtų suderintas su formatu, kurį galėtų priimti Senatas, nes šis Rusijos atžvilgiu laikosi griežtesnės pozicijos nei Baltieji rūmai.
Tačiau vienas JAV pareigūnas sakė: „Visą dieną vyravo visiškas chaosas – skirtingos Baltųjų rūmų dalys nesuprato, kas vyksta. Rubio įsitraukė į procesą ir buvo priverstas stabilizuoti situaciją. Iš esmės tai buvo Witkoffo ir Kushnerio planas. Rubio atsidūrė sudėtingoje padėtyje.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!