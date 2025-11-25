Kremlius siunčia žinutę Europai

Pranešta, kad jis sakė, jog diskusijos apie saugumo sistemą Europoje po karo Ukrainoje pabaigos būtų „praktiškai neįmanomos be europiečių dalyvavimo“.
Kalbėdamas apie derybas dėl JAV plano, kaip užbaigti karą, D. Peskovas pakartojo ankstesnę Maskvos poziciją. Jis sakė, kad Rusija nusiteikusi siekti savo tikslų diplomatinėmis priemonėmis.
D. Peskovas pridūrė, kad pirminis 28 punktų planas galėjo būti derybų pagrindas, tačiau, Maskvos supratimu, jis dabar yra pakeistas.
JAV planas yra pakeistas
Pranešta, kad sekmadienį ir pirmadienį vykusiose derybose Europos šalys ir Ukraina pakeitė Jungtinių Amerikos Valstijų pasiūlytą planą, kaip užbaigti karą, trunkantį jau beveik ketverius metus.
Pirmadienį prezidento Vladimiro Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas naujus pasiūlymus pavadino nekonstruktyviais.
JAV prezidento Donaldo Trumpo pateiktą pirminį planą daugelis europiečių laikė tiesiog Rusijos pageidavimų sąrašu.
