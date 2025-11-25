 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius siunčia žinutę Europai

2025-11-25 15:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 15:53

Europos indėlis bus reikalingas kuriuo nors metu per derybas dėl saugumo architektūros žemyne, antradienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, jo žodžius citavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
9

Europos indėlis bus reikalingas kuriuo nors metu per derybas dėl saugumo architektūros žemyne, antradienį pareiškė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, jo žodžius citavo Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

1

Pranešta, kad jis sakė, jog diskusijos apie saugumo sistemą Europoje po karo Ukrainoje pabaigos būtų „praktiškai neįmanomos be europiečių dalyvavimo“. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbėdamas apie derybas dėl JAV plano, kaip užbaigti karą, D. Peskovas pakartojo ankstesnę Maskvos poziciją. Jis sakė, kad Rusija nusiteikusi siekti savo tikslų diplomatinėmis priemonėmis. 

D. Peskovas pridūrė, kad pirminis 28 punktų planas galėjo būti derybų pagrindas, tačiau, Maskvos supratimu, jis dabar yra pakeistas. 

Dmitrijus Peskovas
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Dmitrijus Peskovas

JAV planas yra pakeistas

Pranešta, kad sekmadienį ir pirmadienį vykusiose derybose Europos šalys ir Ukraina pakeitė Jungtinių Amerikos Valstijų pasiūlytą planą, kaip užbaigti karą, trunkantį jau beveik ketverius metus.

Pirmadienį prezidento Vladimiro Putino užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas naujus pasiūlymus pavadino nekonstruktyviais. 

JAV prezidento Donaldo Trumpo pateiktą pirminį planą daugelis europiečių laikė tiesiog Rusijos pageidavimų sąrašu.

