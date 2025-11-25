 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

ES signalas Maskvai: „Grįžimas į G8 – neįmanomas“

2025-11-25 15:42 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 15:42

Europos Sąjungos (ES) vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas pareiškė, kad Rusijos grįžimas į Didžiojo aštuoneto (G8) formatą „tikrai neįvyks“. 

Kaja Kallas
Europos Sąjungos (ES) vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Kaja Kallas pareiškė, kad Rusijos grįžimas į Didžiojo aštuoneto (G8) formatą „tikrai neįvyks“. 

1

Pasak K. Kallas, galutinis taikos planas, skirtas karui Ukrainoje užbaigti, turi užkirsti kelią pakartotinai Rusijos invazijai. 

„Jei norime, kad tai pasibaigtų visiems laikams, mums tikrai tikrai reikia Rusijos nuolaidų“, – pabrėžė ji BBC „Radio 4“ laidoje.

Laikantis tokio požiūrio, Maskva privalėtų laikytis tarptautinių susitarimų ir sumažinti savo ginkluotąsias pajėgas, pabrėžė K. Kallas. Ji pridūrė, kad negalima leisti tokios padėties, kai įsiveržus į kitą šalį už tai nereikia atsakyti.

K. Kallas atmetė Rusijos grįžimą į G8 formatą, kaip numatyta Donaldo Trumpo taikos plane Ukrainai, ir sakė, jog tai jokiu būdu neturėtų įvykti. Pasak jos,  grįžimas prie įprastų reikalų būtų neįmanomas ir sunkiai įsivaizduojamas. 

Ką iš tikrųjų ši taika atneš šaliai?

K. Kallas, nors ir sveikino JAV prezidento D. Trumpo „kilnų tikslą“ pasiekti taiką Ukrainoje, taip pat pabrėžė būtinybę atkreipti dėmesį į tai, ką iš tikrųjų ši taika atneš šaliai. 

Kaip buvo pranešta anksčiau, po Ukrainos ir Jungtinių Amerikos Valstijų delegacijų derybų Ženevoje abi šalys susitarė tęsti darbą dėl bendrų taikos susitarimo pasiūlymų. Šalys patvirtino, kad bet koks būsimas susitarimas turi visapusiškai gerbti Ukrainos suverenitetą ir garantuoti stabilią bei teisingą taiką. Remdamosi derybų rezultatais, šalys parengė atnaujintą ir patikslintą taikos dokumentą. 

Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas pareiškė, kad Ukrainos ir Amerikos delegacijos Ženevoje pasiekė bendrą supratimą dėl svarbiausių taikos susitarimo sąlygų. Tikimasi, kad paskutiniai derinimai įvyks per prezidento Volodymyro Zelenskio vizitą JAV artimiausiomis lapkričio dienomis.

