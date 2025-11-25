 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukrainos pramonė žengia į ES gynybos erdvę

2025-11-25 15:17 / šaltinis: BNS
2025-11-25 15:17

Europos Sąjungos (ES) gynybos vadovas antradienį pasisakė už glaudesnę bloko ir Ukrainos gynybos pramonės integraciją, vis dar nesant aiškaus taikos plano, o 27 valstybių blokui nerimaujant dėl nekonvencinių Rusijos kariavimo operacijų. 

Ukrainos pramonė žengia į ES gynybos erdvę (nuotr. SCANPIX)
13

Europos Sąjungos (ES) gynybos vadovas antradienį pasisakė už glaudesnę bloko ir Ukrainos gynybos pramonės integraciją, vis dar nesant aiškaus taikos plano, o 27 valstybių blokui nerimaujant dėl nekonvencinių Rusijos kariavimo operacijų. 

0

ES įstatymų leidėjai turėtų balsuoti dėl 1,5 mlrd. eurų vertės programos, kurios 300 mln. eurų numatyta Ukrainos paramos priemonei. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ukrainos gynybos pramonei mūsų reikia, – ES įstatymų leidėjams Strasbūre, Prancūzijoje, sakė bloko gynybos komisaras Andrius Kubilius, neužsimindamas apie vykstančias taikos derybas dėl karo pabaigos. – Tačiau mums dar labiau reikia Ukrainos gynybos inovacijų.“

Jis teigė, kad leidimas Ukrainai dalyvauti ES gynybos investicijų programoje „suteikia galimybę įsigyti gynybos įrangos Ukrainoje, kartu su ja ir jai“.

Tikimasi, kad ES gynybos išlaidos šiais metais pasieks apie 392 mlrd. eurų sumą – beveik dvigubai daugiau nei prieš ketverius metus, kai Rusija dar nebuvo pradėjusi plataus masto invazijos į Ukrainą. 

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija užsimena, kad teikia pirmenybę JAV saugumui prie savo sienų ir Azijoje. Ji yra pasakiusi, kad europiečiai ateityje patys turėtų pasirūpinti savimi ir Ukraina. 

ES, atsiradusi po dviejų pasaulinių karų, iš pradžių buvo prekybos blokas, skirtas išvengti konfliktų. Tačiau Rusijos karas Ukrainoje paskatino bloko pokyčius, stiprinant gynybą ir saugumo politiką. 

Europos Komisija (EK), ES vykdomoji institucija, mano, kad per ateinantį dešimtmetį gynybai greičiausiai bus skirta apie 3,4 trln. eurų. Ji ketina pasiūlyti, kad ilgalaikis gynybos ir kosmoso srities biudžetas siektų 131 mlrd. eurų. 

ES valstybės narės raginamos didžiąją dalį karinės įrangos pirkti bloko viduje, daugiausia bendradarbiaujant su Europos tiekėjais, kai kuriais atvejais padedant ES, kad būtų sumažintos kainos ir paspartintas užsakymų vykdymas.

„Sudaro sąlygas mums įdiegti Ukrainos karines inovacijas Europos gynybos pramonei“

Pagal veiksmų planą, ES šalys turėtų pirkti įrangą iš užsienio tik tuomet, kai tai yra pageidautina dėl sąnaudų, efektyvumo ar tiekimo.

A. Kubilius teigė, jog ES gynybos įmonės gali kreiptis dėl mokesčių lengvatų ir kitų finansinių paskatų, kad galėtų finansuoti vadinamuosius bendro europinio intereso gynybos projektus, kurių „jokia valstybė narė negali sukurti viena ir kurie apsaugos visą Europą“, tokius kaip Rytinio flango stebėjimas, Europos dronų gynybos iniciatyva (European Drone Defence Initiative) ir Kosmoso gynybos skydas.

Leidimas Ukrainos įmonėms dalyvauti šiuose projektuose „sudaro sąlygas mums įdiegti Ukrainos karines inovacijas Europos gynybos pramonei“, tvirtino jis. 

Praėjusią savaitę EK pristatė naują gynybos paketą, kuris turėtų pagreitinti karių ir tankų judėjimą visoje ES, taip pat gynybos pramonės transformacijos planą, kuriuo siekiama supaprastinti ir suvienodinti gynybos sektoriaus reglamentus ir sutelkti investicijas į ginklų, transporto priemonių, palydovų, sviedinių ir kulkų gamybą bloko viduje.

