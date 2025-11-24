Kremlius sureagavo į Europos siūlomą taikos planą

Rusija pareiškė laikanti nekonstruktyviu žiniasklaidoje paskelbtą Europos valstybių pasiūlymą dėl taikaus konflikto Ukrainoje sprendimo.
Tai pareiškė Kremliaus vadovo padėjėjas Jurijus Ušakovas.
„Kalbant apie tuos planus, kurie sklando: tiesiog šįryt sužinojome apie Europos planą, kuris, vertinant iš pirmo žvilgsnio, yra visiškai nekonstruktyvus“, – žurnalistams sakė J. Ušakovas.
Europos Sąjungos taikos planas
Laikraštis „The Telegraph“ ir agentūra „Reuters“ paskelbė Europos parengtą planą dėl karo Ukrainoje sprendimo.
Dokumentą sudaro 28 punktai, tačiau jame esama reikšmingų skirtumų, palyginti su amerikiečių variantu.
