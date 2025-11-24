 
Kremlius sureagavo į Europos siūlomą taikos planą

2025-11-24 18:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 18:22

Kremlius atmetė žiniasklaidoje paskelbtą Europos siūlomą taikos planą UkrainaiRusijos pareigūnai jį vadina „visiškai nekonstruktyviu“. Kremliaus atstovai tikina, kad naujausias Vakarų pasiūlymas esą neatitinka Maskvos interesų, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Rusija pareiškė laikanti nekonstruktyviu žiniasklaidoje paskelbtą Europos valstybių pasiūlymą dėl taikaus konflikto Ukrainoje sprendimo.

Tai pareiškė Kremliaus vadovo padėjėjas Jurijus Ušakovas.

„Kalbant apie tuos planus, kurie sklando: tiesiog šįryt sužinojome apie Europos planą, kuris, vertinant iš pirmo žvilgsnio, yra visiškai nekonstruktyvus“, – žurnalistams sakė J. Ušakovas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Europos Sąjungos taikos planas

Laikraštis „The Telegraph“ ir agentūra „Reuters“ paskelbė Europos parengtą planą dėl karo Ukrainoje sprendimo.

Dokumentą sudaro 28 punktai, tačiau jame esama reikšmingų skirtumų, palyginti su amerikiečių variantu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lukašenka nustatė kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka apie karą Ukrainoje: „Šį vargą baigsime artimiausiu metu“ (27)
Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)
Sušauktos skubios derybos: Europos lyderiai kalbėsis su Zelenskiu (21)
NATO kariai (nuotr. SCANPIX)
Įspėjimas Europai: galimas Rusijos puolimas prieš NATO nebūtų toks, kaip Ukrainoje (21)

