 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Tango šokamas dviese“: Rutte pripažįsta JAV plano stiprybes, bet mato ir pavojų

2025-11-24 16:53 / šaltinis: ELTA
2025-11-24 16:53

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigė, kad JAV plane, kuriuo siekiama užbaigti Rusijos karą Ukrainoje, esama „daug gerų elementų“, bet įspėjo, kad kai kurie kiti elementai dar turi būti patobulinti.

Rutte: NATO aplenkė Rusiją šaudmenų gamyboje (nuotr. SCANPIX)
13

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte teigė, kad JAV plane, kuriuo siekiama užbaigti Rusijos karą Ukrainoje, esama „daug gerų elementų“, bet įspėjo, kad kai kurie kiti elementai dar turi būti patobulinti.

REKLAMA
1

„Nenoriu nagrinėti plano eilutę po eilutės, ypač todėl, kad jis dabar yra svarstomas“, – pirmadienį televizijai „Fox News“ sakė M. Rutte.

„Kaip sakiau, plane yra daug gerų elementų... yra keletas elementų, kuriuos reikia patobulinti“, – pridūrė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

NATO generalinis sekretorius buvo paklaustas, kaip vertina faktą, kad derybose šiuo metu nedalyvauja Rusija.

REKLAMA
REKLAMA

„Tango šokamas dviese. (...) Bet viskas prasideda nuo plano, viskas prasideda nuo prezidento – prezidento Trumpo, kuris nori tai užbaigti“, – kalbėjo M. Rutte.

REKLAMA

ELTA primena, kad JAV parengė 28 punktų planą karui Ukrainoje užbaigti, kuris buvo aptariamas savaitgalį Ženevoje vykusiuose derybose. Rusija šiose derybose nedalyvavo.

JAV prezidento planas, kuriame pakartojama keletas Rusijos kategoriškų reikalavimų (pavyzdžiui, kad Ukraina atiduotų dalį savo teritorijos, sumažintų kariuomenę ir įsipareigotų niekada nestoti į NATO.), sulaukė pasipriešinimo tiek iš Kyjivo, tiek iš jo sąjungininkų Europoje, kurie siekia tam tikrų pakeitimų.

REKLAMA
REKLAMA

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Taikos derybos dėl Ukrainos

Baltieji rūmai sekmadienį pareiškė, kad Šveicarijoje vykusios derybos dėl pasiūlymo užbaigti karą Ukrainoje buvo „svarbus žingsnis į priekį“, ir dar kartą patvirtino, kad bet koks galutinis susitarimas „visiškai užtikrins“ karo nuniokotos šalies suverenitetą.

„Derybos buvo konstruktyvios, dalykiškos ir pagarbios, pabrėžiant bendrą įsipareigojimą siekti teisingos ir ilgalaikės taikos“, – teigiama bendrame pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Diskusijos parodė reikšmingą pažangą siekiant suderinti pozicijas ir nustatyti aiškius tolesnius veiksmus. Jos patvirtino, kad bet koks būsimas susitarimas turi visiškai užtikrinti Ukrainos suverenitetą ir pasiekti tvarią bei teisingą taiką.“

Abi pusės įsipareigojo „artimiausiomis dienomis“ toliau dirbti prie bendrų pasiūlymų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Aleksandras Lukašenka (nuotr. SCANPIX)
Į JAV taikos planą siūloma įtraukti ir Baltarusiją (7)
Lukašenka nustatė kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka apie karą Ukrainoje: „Šį vargą baigsime artimiausiu metu“ (20)
„Aš nesakau, kad Rusija būtinai puls Baltijos šalis, bet pasirengti būtina“ – Putino veiklą iš arti stebėjęs diplomatas (nuotr. SCANPIX)
Putinas pagyrė JAV „taikos planą“: mato pagrindą galutiniam susitarimui (7)
Trumpas prabilo apie proveržį siekiant taikos Ukrainoje (nuotr. SCANPIX)
Trumpas meta dar vieną spaudimą: jo planas Ukrainai – ne galutinis: „Zelenskiui turės patikti“ (32)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų