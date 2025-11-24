Putinas pagyrė JAV „taikos planą“: mato pagrindą galutiniam susitarimui

Pažymima, kad V. Putinas ir R. Erdoganas aptarė dvišalių santykių klausimus, taip pat diplomatines pastangas dėl Rusijos ir Ukrainos karo, ypač atsižvelgiant į naujausią JAV „taikos planą“, rašo „Evropeiskaja pravda“.
„Gali būti pagrindas galutiniam taikos susitarimui“
„Vladimiras Putinas pažymėjo, kad pasiūlymai, su kuriais susipažinome, atitinka Rusijos ir JAV susitikimo Aliaskoje metu vykusias diskusijas ir iš esmės gali būti pagrindas galutiniam taikos susitarimui“, – nurodoma Kremliaus pareiškime.
Taip pat pabrėžiama, kad R. Erdoganas išreiškė pasirengimą prisidėti prie derybų proceso ir pasiūlė Stambulą kaip galimą derybų vietą.
Kyjivas niekada nesutiks su okupuotų teritorijų pripažinimu
Ukrainos vadovai dar kartą pabrėžė raudonąsias linijas taikos deryboms su Rusija: Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas pareiškė, kad Kyjivas niekada nesutiks su okupuotų teritorijų pripažinimu ar bet kokiais apribojimais šalies gynybai ir būsimoms sąjungoms, o prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo – Vladimiro Putino reikalavimai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir visam pasauliui.
Aukščiausiosios Rados pirmininkas R. Stefančukas apibrėžė taikos susitarimo taisykles, kurių, jo žodžiais, „niekas negali pažeisti“.
Reaguodamas į Ukrainos prezidento V. Zelenskio kreipimąsi į Švediją, Ukrainos parlamento vadovas pareiškė, kad Ukraina nesutiks su Rusijos okupuotų teritorijų teisiniu pripažinimu, apribojimais Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ar suvaržymais dėl būsimų Ukrainos sąjungų, rašo BBC.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!