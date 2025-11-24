 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas pagyrė JAV „taikos planą“: mato pagrindą galutiniam susitarimui

2025-11-24 16:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-24 16:15

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pokalbyje su Turkijos lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu pagyrė pirmąjį JAV parengtą „taikos plano“ projektą. Kremlius teigia, kad šis dokumentas, sukurtas bendradarbiaujant su Donaldo Trumpo administracija, esą galėtų tapti pagrindu galutiniam susitarimui dėl karo Ukrainoje.

„Aš nesakau, kad Rusija būtinai puls Baltijos šalis, bet pasirengti būtina“ – Putino veiklą iš arti stebėjęs diplomatas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pokalbyje su Turkijos lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu pagyrė pirmąjį JAV parengtą „taikos plano“ projektą. Kremlius teigia, kad šis dokumentas, sukurtas bendradarbiaujant su Donaldo Trumpo administracija, esą galėtų tapti pagrindu galutiniam susitarimui dėl karo Ukrainoje.

REKLAMA
2

Pažymima, kad V. Putinas ir R. Erdoganas aptarė dvišalių santykių klausimus, taip pat diplomatines pastangas dėl Rusijos ir Ukrainos karo, ypač atsižvelgiant į naujausią JAV „taikos planą“, rašo „Evropeiskaja pravda“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Gali būti pagrindas galutiniam taikos susitarimui“

„Vladimiras Putinas pažymėjo, kad pasiūlymai, su kuriais susipažinome, atitinka Rusijos ir JAV susitikimo Aliaskoje metu vykusias diskusijas ir iš esmės gali būti pagrindas galutiniam taikos susitarimui“, – nurodoma Kremliaus pareiškime.

REKLAMA
REKLAMA

Taip pat pabrėžiama, kad R. Erdoganas išreiškė pasirengimą prisidėti prie derybų proceso ir pasiūlė Stambulą kaip galimą derybų vietą.

REKLAMA

Kyjivas niekada nesutiks su okupuotų teritorijų pripažinimu

Ukrainos vadovai dar kartą pabrėžė raudonąsias linijas taikos deryboms su Rusija: Aukščiausiosios Rados pirmininkas Ruslanas Stefančukas pareiškė, kad Kyjivas niekada nesutiks su okupuotų teritorijų pripažinimu ar bet kokiais apribojimais šalies gynybai ir būsimoms sąjungoms, o prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo – Vladimiro Putino reikalavimai kelia grėsmę ne tik Ukrainai, bet ir visam pasauliui.

REKLAMA
REKLAMA

Aukščiausiosios Rados pirmininkas R. Stefančukas apibrėžė taikos susitarimo taisykles, kurių, jo žodžiais, „niekas negali pažeisti“.

Reaguodamas į Ukrainos prezidento V. Zelenskio kreipimąsi į Švediją, Ukrainos parlamento vadovas pareiškė, kad Ukraina nesutiks su Rusijos okupuotų teritorijų teisiniu pripažinimu, apribojimais Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms ar suvaržymais dėl būsimų Ukrainos sąjungų, rašo BBC.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Lukašenka nustatė kaltus dėl iš Baltarusijos skriejančių balionų (nuotr. SCANPIX)
Lukašenka apie karą Ukrainoje: „Šį vargą baigsime artimiausiu metu“
Zelenskis atvyko į Londoną: kas jo laukia? (nuotr. SCANPIX)
Ukrainos delegacija grįžta iš Ženevos: skelbia apie tolimesnius žingsnius
Keiras Starmeris (nuotr. SCANPIX)
Starmeris įvertino derybas dėl Ukrainos: „Yra neišspręstų klausimų“ (1)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Zelenskiui – kritinis momentas: ar atlaikys spaudimą? (18)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų