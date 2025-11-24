Starmeris įvertino derybas dėl Ukrainos: „Yra neišspręstų klausimų“

„Ministras pirmininkas akivaizdžiai palankiai vertina reikšmingą pažangą, pasiektą vakar Ženevoje įvykusiuose JAV ir Ukrainos susitikimuose“, – sakė K. Starmerio atstovas spaudai.
„Yra neišspręstų klausimų“
Jis pridūrė, kad „yra keletas neišspręstų klausimų“, kurie bus aptarti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis.
Praėjusią savaitę amerikiečių žiniasklaida paviešino JAV rengtą 28 punktų planą dėl karo Ukrainoje pabaigos. Kyjivas ir dalis Europos lyderių jį sukritikavo, pabrėždami, jog planas iš esmės atitinka Rusijos reikalavimus.
Po Ukrainos ir JAV delegacijų derybų Ženevoje prezidentas Volodymyras Zelenskis pasveikino, jo teigimu, svarbius pasiektus žingsnius, tačiau sakė, kad norint užbaigti beveik ketverius metus trunkančią Rusijos plataus masto invaziją reikia dar daug nuveikti.
Nors Ukrainos delegacija sekmadienį Šveicarijos mieste taip pat susitiko su aukšto rango pareigūnais iš JK, Prancūzijos ir Vokietijos, JAV planas buvo parengtas nedalyvaujant Ukrainos sąjungininkėms Europoje, kurios aktyviai stengėsi išsakyti savo nuomonę ir sustiprinti Kyjivo poziciją.
