Prie Jungtinės Karalystės krantų sulaikyti du rusų laivai

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad Jungtinės Karalystės patrulinis laivas sulaikė Rusijos laivus sekęs juos per Lamanšo sąsiaurį.
Jungtinė Karalystė sulaikė du rusų laivus
Britų karinis laivynas sako, kad rusų karinio jūrų laivyno veikla JK vandenyse per pastaruosius dvejus metus padidėjo maždaug trečdaliu.
Per pastarąsias dvi savaites patrulinis britų laivas „HMS Severn“ sulaikė Rusijos korvetę „RFN Stoikiy“ ir tanklaivį „Yelnya“, kai jie plaukė per Lamanšo sąsiaurį.
Be laivų, dislokuotų aplink JK pakrantę, šalis dislokavo tris „Poseidon“ stebėjimo lėktuvus Islandijoje kaip dalį NATO misijos.
Ši žinia paskelbta vos kelios dienos po to, kai gynybos sekretorius John Healey žurnalistams pranešė, kad Rusijos šnipinėjimo laivas „Yantar“ nukreipė lazerius į stebėjimo lėktuvų pilotus, stebėjusius jo veiklą prie Škotijos krantų. Didžioji Britanija apibūdino „Yantar“ veiksmus kaip „neatsargius ir pavojingus“ ir pridūrė, kad Didžioji Britanija yra pasirengusi reaguoti į bet kokius įsibrovimus į jos teritoriją.
