 
Kalendorius
Lapkričio 24 d., pirmadienis
Vilnius 0°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Prie Jungtinės Karalystės krantų sulaikyti du rusų laivai

2025-11-24 14:15 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 14:15

Britų karinis jūsų laivynas sulaikė du rusų laivus – korvetę ir tanklaivį, skelbia CNN.

Į Siriją nebeplauks: Rusijos didyjį desantinį laivą sustabdė variklio gedimas (nuotr. SCANPIX)

Britų karinis jūsų laivynas sulaikė du rusų laivus – korvetę ir tanklaivį, skelbia CNN.

REKLAMA
0

Jungtinės Karalystės gynybos ministerija sekmadienį pranešė, kad Jungtinės Karalystės patrulinis laivas sulaikė Rusijos laivus sekęs juos per Lamanšo sąsiaurį.

Jungtinė Karalystė sulaikė du rusų laivus

Britų karinis laivynas sako, kad rusų karinio jūrų laivyno veikla JK vandenyse per pastaruosius dvejus metus padidėjo maždaug trečdaliu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Per pastarąsias dvi savaites patrulinis britų laivas „HMS Severn“ sulaikė Rusijos korvetę „RFN Stoikiy“ ir tanklaivį „Yelnya“, kai jie plaukė per Lamanšo sąsiaurį.

REKLAMA
REKLAMA

 

Be laivų, dislokuotų aplink JK pakrantę, šalis dislokavo tris „Poseidon“ stebėjimo lėktuvus Islandijoje kaip dalį NATO misijos.

Ši žinia paskelbta vos kelios dienos po to, kai gynybos sekretorius John Healey žurnalistams pranešė, kad Rusijos šnipinėjimo laivas „Yantar“ nukreipė lazerius į stebėjimo lėktuvų pilotus, stebėjusius jo veiklą prie Škotijos krantų. Didžioji Britanija apibūdino „Yantar“ veiksmus kaip „neatsargius ir pavojingus“ ir pridūrė, kad Didžioji Britanija yra pasirengusi reaguoti į bet kokius įsibrovimus į jos teritoriją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų