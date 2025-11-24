Rusijos kariuomenė įvykdė penkių Ukrainos karo belaisvių egzekuciją

Filmuotoje medžiagoje, kurią paskelbė „DeepState“, tariamai užfiksuota akimirka, kuomet Rusijos kariai nušauna penkis ant žemės gulinčius Ukrainos kariškius. Organizacija pažymi, kad vis dar tiria, kada ir kur ši egzekucija buvo surengta, ir dar neįvardijo karo nusikaltimo įvykdymo vietos.
Tęsdamos karo veiksmus, Rusijos pajėgos reguliariai vykdo Ukrainos karių egzekucijas. Kyjivas jau tiria įrodymus, kad Rusijos pajėgos įvykdė egzekuciją mažiausiai 322 Ukrainos karo belaisviams, spalio 6 d. pranešė generalinė prokuratūra. Karo belaisvių egzekucijos yra karo nusikaltimas ir Ženevos konvencijų, draudžiančių kankinimus, smurtą ir egzekucijas be teisingo teismo proceso, pažeidimas.
