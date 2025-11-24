Vilnius – įkalintas sniego: tarnybos ragina ruoštis, o gyventojai netveria pykčiu

Vilniuje šiuo metu didžiausios spūstys Kareivių, Kalvarijų, Geležinio Vilko, T. Narbuto, gatvėse, Laisvės prospekte. Taip pat spūstis susiformavo ir vykstant link Antakalnio – Šilo gatvėje.
Eismas stojęs ir A. Mickevičiaus gatvėje, ant Žvėryno tilto. Taip pat sunkiau pravažiuoti ir Pušų gatvėje. Apsunkintas eismas ir Olandų gatvėje, važiuojant link žiedo bei netoli stoties – Gėlių ir Liepkalnio gatvėse.
Iš pat ryto socialiniuose tinkluose pasipylė gyventojų įrašai, besipiktinantys eismo sąlygomis.
„Kas darosi Laisvės prospekte?“ – 9 ryto neapsikentęs klausė vilnietis.
„Protinguoliai ir „profesionalai“ išvažiavo su plikomis padangomis“, – komentuoja gyventojas.
„Iškrito sniegas, nemoka vairuot. Kaip ir visada“, – antrina komentatorius.
Gyventojai pasakoja, kad kelis kilometrus tenka važiuoti porą valandų – eismas visiškai sustojęs.
„Nuo Pilaites iki stoties važiuot 11 km. 2 val. jau važiuojam dar 5 km. liko“, – baisiomis ryto spūstimis guodžiasi vyras.
Pirmadienio rytą sostinę nuklojo sniegas
Gyventojai dalinasi įspūdingais vaizdais, kaip sostinę per naktį nuklojo sniegas.
Sinoptikai kiek anksčiau įspėjo dėl pavojingų orų sąlygų. Be to, pateikė prognozę ir artimiausioms kelioms dienoms bei pažymėjo, ko tikėtis.
Pasak sinoptikų, pirmadienio naktį daug kur numatomas sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Rytą vietomis rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra 2–7 laipsniai šalčio, kai kur apie 0 laipsnių. Dieną vietomis nedidelis sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas. Kai kur plikledis. Vėjas pietryčių, rytų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Trečiadienį daug kur krituliai, vyraus sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas šiaurės rytų, šiaurės, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 0–5 laipsniai šalčio, dieną nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos.
Tarnybų įspėjimas: apsunkintas eismas, galimi viešojo transporto vėlavimai
JUDU socialiniuose tinkluose išplatino svarbų perspėjimą, kad dėl prastėjančių oro sąlygų pirmadienį gali sutrikti eismas ir viešojo transporto darbas.
„Svarbi informacija keliaujantiems: dėl pasikeitusių oro sąlygų rytoj, lapkričio 24 d, galimi eismo trikdžiai bei viešojo transporto vėlavimai.
Kviečiame būti itin atidiems, keliones planuoti su laiko atsarga bei sekti viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku virtualioje JUDU švieslentėje – ją rasite nuorodoje komentare. Pasitikime pirmąjį sniegą ramiai ir atsakingai“, – skelbia JUDU.
Pirmasis sniegas dažnai atneša ne tik žiemišką nuotaiką, bet ir didesnius iššūkius keliuose – prastesnį matomumą, slidesnę dangą, ilgesnius stabdymo kelią ir sulėtėjusį eismą pagrindinėse miesto arterijose. Dėl to vilniečiams pirmadienio rytą patariama išvykti anksčiau nei įprastai, ypač jei keliaujama į darbą, mokyklą ar oro uostą.
JUDU rekomenduoja stebėti viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku ir, esant galimybei, rinktis alternatyvius maršrutus ar derinti kelionę pėsčiomis, dviračiu ir viešuoju transportu. Vairuotojams patariama prisitaikyti prie žiemos sąlygų – laikytis didesnio atstumo, vengti staigių manevrų ir įsitikinti, kad automobilis jau paruoštas šaltajam sezonui.
