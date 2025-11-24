 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Štai kaip dalį Lietuvos paskandino sniegas – meteorologai siunčia perspėjimą

2025-11-24 09:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-24 09:56

Nors ne pirmą kartą šiais metais, bet savaitgalio metu Lietuvoje gausiai pasnigo. Gyventojai įvairiuose socialiniuose tinkluose dalijosi vaizdais, kaip iš sekmadienio į pirmadienio naktį skirtingose šalies vietose pasnigo. 

Nors ne pirmą kartą šiais metais, bet savaitgalio metu Lietuvoje gausiai pasnigo. Gyventojai įvairiuose socialiniuose tinkluose dalijosi vaizdais, kaip iš sekmadienio į pirmadienio naktį skirtingose šalies vietose pasnigo. 

0

„Facebook“ paskyroje „Meteo.lt“ buvo rašoma, kad sekmadienio diena buvo švelniai žiemiška. Vietomis snigo. Aukščiausia oro temperatūra -2..+1 °C. Naktį pasnigo rytinėje šalies pusėje, formavosi sniego danga. Tuo metu vakariniuose rajonuose dangus buvo pragiedrėjęs, todėl ten stipriau pašalo. Žemiausia oro temperatūra 2–8 laipsniai šalčio.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Preliminarūs duomenys rodo, jog Rietave šiandien ryte šaltis paspaudė dar labiau nei sekmadienį ryte Varėnoje (-9,2 °C). Remiantis 8:00 val. duomenimis, oro temperatūra buvo nukritusi iki -9,8 °C. 

Kalbant apie sniegą, ryte storiausia sniego danga buvo susidariusi Guntauninkuose (Ignalinos r.) kur siekė po 5 cm. Dūkšte (Ignalinos r.) buvo apie 4 cm, o Vilniuje, Buivydžiuose (Vilniaus r.) ir Utenoje – apie 3 cm. 

Šiandien vietomis nedidelis sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos.

Gyventojai dalijasi žiemos vaizdais

Vėlyvą sekmadienio vakarą ir ankstyvą pirmadienio rytą „Facebook“ paskyrose „Orų entuziastai“ bei „Orai ir klimatas Lietuvoje“ gyventojai dalijosi nuotraukomis iš gausiai apsnigtų vietų Lietuvoje. 

Lietuvoje gausiai pasnigo
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvoje gausiai pasnigo

Žmonės dalijosi vaizdais iš Trakų, Plungės, Mažeikių bei kitų Lietuvos miestų. 

„Po truputį švelniai sninga“, – rašė žmonės, dalindamiesi žiemos vaizdais „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.

Gausiai pasnigo

„Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė, kad prieš kelias dienas, Plungės rajone, vidutinė paros oro temperatūra paskutiniu metu jau pradėjo atitikti šiltą žiemą.

Nors truputį pasnigę buvo visur, tačiau dažniausiai ir daugiausiai sniego sulaukia truputį toliau nuo sąlyginai šiltos Baltijos jūros nutolę Vakarų Lietuvos regionai. Plungės ir Telšių apylinkėse vaizdas žiemiškiausias.

