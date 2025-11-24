Štai kaip dalį Lietuvos paskandino sniegas – meteorologai siunčia perspėjimą

„Facebook“ paskyroje „Meteo.lt“ buvo rašoma, kad sekmadienio diena buvo švelniai žiemiška. Vietomis snigo. Aukščiausia oro temperatūra -2..+1 °C. Naktį pasnigo rytinėje šalies pusėje, formavosi sniego danga. Tuo metu vakariniuose rajonuose dangus buvo pragiedrėjęs, todėl ten stipriau pašalo. Žemiausia oro temperatūra 2–8 laipsniai šalčio.
Preliminarūs duomenys rodo, jog Rietave šiandien ryte šaltis paspaudė dar labiau nei sekmadienį ryte Varėnoje (-9,2 °C). Remiantis 8:00 val. duomenimis, oro temperatūra buvo nukritusi iki -9,8 °C.
Kalbant apie sniegą, ryte storiausia sniego danga buvo susidariusi Guntauninkuose (Ignalinos r.) kur siekė po 5 cm. Dūkšte (Ignalinos r.) buvo apie 4 cm, o Vilniuje, Buivydžiuose (Vilniaus r.) ir Utenoje – apie 3 cm.
Šiandien vietomis nedidelis sniegas. Kai kur plikledis, galima lijundra. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos.
Gyventojai dalijasi žiemos vaizdais
Vėlyvą sekmadienio vakarą ir ankstyvą pirmadienio rytą „Facebook“ paskyrose „Orų entuziastai“ bei „Orai ir klimatas Lietuvoje“ gyventojai dalijosi nuotraukomis iš gausiai apsnigtų vietų Lietuvoje.
Žmonės dalijosi vaizdais iš Trakų, Plungės, Mažeikių bei kitų Lietuvos miestų.
„Po truputį švelniai sninga“, – rašė žmonės, dalindamiesi žiemos vaizdais „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.
Gausiai pasnigo
„Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašė, kad prieš kelias dienas, Plungės rajone, vidutinė paros oro temperatūra paskutiniu metu jau pradėjo atitikti šiltą žiemą.
Nors truputį pasnigę buvo visur, tačiau dažniausiai ir daugiausiai sniego sulaukia truputį toliau nuo sąlyginai šiltos Baltijos jūros nutolę Vakarų Lietuvos regionai. Plungės ir Telšių apylinkėse vaizdas žiemiškiausias.
