Už antikremliškų dainų atlikimą sulaikyti muzikantai išvyko iš Rusijos

18-metė vokalistė Diana Loginova ir 22-ejų gitaristas Aleksandras Orlovas buvo sulaikyti spalio 15 d. Sankt Peterburgo centre. Jie į teisėsaugos akiratį pateko po to, kai jų grupė „Stoptime“ gatvėje atliko populiarią egzilyje gyvenančio Rusijos reperio Noize MC, kuris yra Kremliaus kritikas, dainą „Swan Lake Cooperative“, o jų pasirodymas išplito Rusijos socialiniuose tinkluose. Be to, buvo sulaikytas ir „Stoptime“ būgnininkas Vladislavas Leontjevas.
Sankt Peterburgo laikraštis „Fontanka“, remdamasis šaltiniais, paskelbė, kad po to, kai D. Loginova sekmadienį buvo paleista į laisvę, mergina išvyko iš Rusijos. Kitas šaltinis dienraščiui „Kommersant“ tvirtino, kad D. Loginova ir A. Orlovas dabar yra už šalies ribų. Nė viena iš šių žiniasklaidos priemonių nenurodė dabartinės muzikantų buvimo vietos.
„Reuters“ pažymi, kad A. Orlovo ir D. Loginovos advokatė į prašymus pakomentuoti iš karto neatsakė, o su D. Loginova kol kas nepavyko susisiekti.
Muzikantų trijulės problemos su teisėsauga sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio Rusijoje, kur kitokios nuomonės viešumoje reiškiamos retai. Nuo tada, kai 2022 m. Kremlius pradėjo visapusišką invaziją į Ukrainą, Rusijos teisėsauga persekioja ir griežtai baudžia visus savo vidaus kritikus.
