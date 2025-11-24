 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Paskelbtas vaizdo įrašas: Kryme atakuota gamykla, svarbi transformatorinė

2025-11-24 08:29
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-24 08:29

Dronai atakavo Perekopo bromo gamyklą, esančią Krasnoperekopsko mieste, šiaurinėje Krymo dalyje, skelbia UNIAN.

Kryme atakuota chemijos gamykla, svarbi transformatorinė (nuotr. stop kadras)

Dronai atakavo Perekopo bromo gamyklą, esančią Krasnoperekopsko mieste, šiaurinėje Krymo dalyje, skelbia UNIAN.

Anot leidinio, tai patvirtino ukrainiečių karininkas Robertas „Madyaras“ Brovdi.

Žiniasklaida skelbia, jog, sprendžiant iš paskelbtų kadrų, smūgis buvo įvykdytas naudojant dronus FP-1 arba FP-2.

Kartu su gamykla buvo atakuota transformatorinė, kuri laikoma viena iš pagrindinių Krymo elektros tiekimo sistemos energetinių mazgų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Brovdi skelbia, kad smūgiai įvykdyti lapkričio 22 d. ir 23 d. naktimis.

Per Rusijos ataką Charkive žuvo keturi žmonės, mažiausiai 17 sužeista

Per Rusijos dronų smūgį Ukrainos Charkivo miestui sekmadienį keturi žmonės žuvo, o 17 buvo sužeista, pranešė miesto meras.

Ataka surengta tuo metu, kai JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnai Ženevoje rinkosi diskutuoti siūlymo užbaigti beveik ketverius metus trunkantį plataus masto karą Ukrainoje, kurį pradėjo Rusija.

„Šiuo momentu žinoma, kad sužeista 17 žmonių. Keturi žmonės žuvo“, – pranešė meras Ihoris Terechovas, informuodamas apie vakare įvykusį smūgį „Telegram“ tinkle.

„Aplinkybės yra tikrai siaubingos, kai, nepaisant derybų, Rusijos kariai atakuoja civilinius objektus, civilinę infrastruktūrą, gyvenamuosius namus, kai žūsta žmonės – tai baisu“, – sakė I. Terechovas.

Charkivo regiono karinės administracijos vadovas Olehas Syniehubovas apibūdino smūgį kaip „masinį“. „Charkivą puola priešo dronai. Girdima serija sprogimų“, – rašė jis.

Avarinės tarnybos pranešė, kad dronų ataka dviejuose Charkivo rajonuose sukėlė gaisrus ir pastatų sugriovimus. „Degė trys gyvenamieji namai ir infrastruktūros objektas“, – sakoma pranešime.

Kaip pranešė „Ukrinform“, dėl masinės dronų atakos Charkive sužeisti 32 žmonės, tarp jų yra ir vaikų.

